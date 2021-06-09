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Yatırım düşmanı CHP! Başkan Erdoğan video klip ile CHP rezaletini gözler önüne serdi

'nin tarihi adımlarına taş koymak için çabalayan , yeni projeleri durdurmak için elinden geleni yapıyor. Başkan Grup Toplantısı'nda CHP'nin gerçek yüzünü video klip ile gözler önüne serdi. İşte .

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Yatırım düşmanı CHP! Başkan Erdoğan video klip ile CHP rezaletini gözler önüne serdi

Başkan Grup Toplantısı'nda 'nin engellemeye çalıştığı projeleri gözler önüne serdi. 'nin tarihine kara bir leke olarak geçen CHP belediyeciliği Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yayınlanan video klip ile halka yeniden hatırlatıldı.

3. HAVALİMANI İHALESİNE DE KARŞI ÇIKTILAR

Türkiye'nin tarihi atılımlarından biri olan 3. Havalimanı projesine bile karşı çıkan CHP, vatandaş tarafından 'yatırım düşmanı' olarak anılmaya devam ediyor.

CHP yönetiminde özellikle İstanbul ve Ankara adeta çöp şehir haline dönmüştü. Proje üretmedikleri gibi belediyelerinde çalışma ahlakı bulunmayan CHP, Türkiye'yi geliştirecek yatırımlara karşı çıkmaya devam ediyor.

SIRADA KANAL İSTANBUL VAR

CHP son dönemde ise 'u hedef aldı. 'ndaki sıkışıklığı görmezden gelen CHP, faciaların önüne geçilmesi ve Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacak Kanal İstanbul projesine de karşı çıktı.

"Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" çığlıkları atan parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekti.

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