Önce okul arazisi şimdi de deprem toplanma alanı! CHP'li belediye Bakırköy'ün geleceğini satıyor
Bakırköy Belediyesi, CHP'li üyelerin kararıyla deprem toplanma alanının satışı için onay verdi. Satış yetkisinin hukuki olup olmadı tartışmaya açıldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu AK Parti Bakırköy Meclis üyesi Halit Cebeci aktardı.
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne ait tam 33 dönümlük arazi satışa çıkarılmış durumda. 7 Haziran'da Bakırköy Belediyesi Meclisi'nin gerçekleşen oturumunda büyük gerginlik yaşandı.
Çünkü Belediye Başkanı 33 dönümlük araziyi satışa çıkaracaklarını ifade etti ve bunun üzerine AK Parti Meclis üyeleri de buna karşı çıkarak Meclis'i terk etti.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu AK Parti Bakırköy Meclis üyesi Halit Cebeci, "Bakırköy Belediyesi'nin 7 Haziran'da yapılan ilk oturumunda Bakırköy Belediye Başkanlığı Teklifi olarak önümüze gelen bir tekliften bahsediyoruz.
Bakırköy'ün en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olan 33 dönümlük Bakırköy Belediyesi'ne ait bu arazinin satışı için Bakırköy Belediye Meclisi'nden yetki istendi. Bakırköy Belediye Başkanı'nın bizzat kendisinin yönettiği Meclis oturumunda direkt komisyonlara havale etmeden satış yetkisinin verilmesini istedi.
Bizde AK Parti grubu olarak bunun böyle olamayacağını Bakırköy'ün yeşil alanlara ihtiyacı olan, depremde öncelikli yerleri olan böyle çok değerli alanların parayla satılacak olmasına karşı çıkmak adına bizde Meclis oturumunu terk ettik.
Şunu da söylemek lazım bu Bakırköy Belediyesi'nin ilk satışı da değil. Bundan birkaç ay önce yine 80 milyon TL'ye bir okul arazisinin satışını gerçekleştirdi. Şimdi de buraya satmaya çalışıyor. Bakırköy Belediyesi bu arazileri tek tek satarak Bakırköy'ün geleceğini satıyor." dedi.
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