Önce okul arazisi şimdi de deprem toplanma alanı! CHP'li belediye Bakırköy'ün geleceğini satıyor

Şunu da söylemek lazım bu Bakırköy Belediyesi'nin ilk satışı da değil. Bundan birkaç ay önce yine 80 milyon TL'ye bir okul arazisinin satışını gerçekleştirdi. Şimdi de buraya satmaya çalışıyor. Bakırköy Belediyesi bu arazileri tek tek satarak Bakırköy'ün geleceğini satıyor." dedi.

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