ABD bütçeli muhalefet! Hangi partiye para verdi? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Bunun sonucu çok acı olur
Son dakik haberi... ABD hangi muhalefet partisine para verdi? Millet İttifakı'nın HDP planı ne? CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyunu mu? AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu.
Peki ABD hangi muhalefet partisine para verdi? Millet İttifakı'nın HDP planı ne? CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyunu mu? AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır: Siyasetin doğasında ittifaklar belli dayanışmalar hep vardı ancak öyle bir noktaya geldi ki ülke güvenliği ve bekası söz konusu olduğunda beş benzemezlerin sayısı da arttı. Artan bu sayının içerisinde bu partilerin Millet İttifakı'nı oluşturan ana gövdede de CHP bulunduğu yanında İYİ Parti'nin bulunduğu resmen destek veren HDP ile birlikte bu yolun artık yürünemeyeceği artık sürdürülebilir bir yaklaşımın intibakın olamayacağı yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.
HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsın diyen Meral Akşener belki kendi kulvarında doğru da söylüyor ama ittifak bunun neresinde olacak bu ikilemde işlerinin zor bir araya gelmelerini pek mümkün olmayacağını görüyorum.
ABD HANGİ MUHALEFET PARTİSİNE PARA VERDİ?
Bu son derece rahatsız edici cümleler rahatsız edici haberler. Dileriz ki böyle bir şeyin doğruluğu olmasın. Ama maalesef ABD'de bunlar hep oluyor. Biden seçimlerden önceki sözleri sanki bugün bu söylenenleri doğrulamış gibi gözüküyor. Bunun sonucu çok acı olur.
HDP İLE YOL YÜRÜMEYE ALIŞTIRIYOR
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Meral Akşener'i inandırıcı bulmuyorum. Yaptıkları bütün açıklamalar HDP ile ilişkiye birlikteliğe İYİ Parti tabanını hazırlama yönünde. Meral Akşener kendi seçmenini HDP ile yol yürümeye alıştırmaya çalışıyor kendi seçmenini. Maalesef HDP ile olmaz derken HDP ile oldurmaya çalışıyor. Bütün hesabı yaptığı açıklamalar bu yöne doğru gidiyor.
Her şart altında birlikte olacak 1. tur olabilir 2. turda zaten HDP ile birlikte olacaklarını kendisi söylüyor.
ABD MUHALEFET PARTİLERİNE PARA VERDİ Mİ?
Ben ihtimal vermiyorum böyle bir şeyi kesin görüyorum. Sayın Sarıgül açıklasın elinde bilgi belge varsa. Sayın Sarıgül'ün ifadeleri önemli.
Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar: Şu anda Türkiye'de pek çok siyasal parti oluştu. Önemli bir kısmı Millet İttifakı içerisinde. Her partinin kendi hesapları var. Seçimin 1. Turda biteceği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla da 2. Tura kalmayacağı hesabını yapacaklar fazla riske etmeyecekler ilk turdan meseleyi çözme çabası içerisinde olacaklar diye düşünüyorum.
Siyasetin finansmanı konusunda bütün partilerin çok açık şeffaf bir anlayışı belimsemeleri lazım. Yoksa bu tür iddiaları sık sık karşılarında bulurlar. Buna da cevap verme noktasında güçlük çekerler. Duyarlı davranması ve açıklama yapmasında fayda var diye düşünüyorum.
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