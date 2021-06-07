ABD bütçeli muhalefet! Hangi partiye para verdi? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Bunun sonucu çok acı olur

HDP İLE YOL YÜRÜMEYE ALIŞTIRIYOR

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Meral Akşener'i inandırıcı bulmuyorum. Yaptıkları bütün açıklamalar HDP ile ilişkiye birlikteliğe İYİ Parti tabanını hazırlama yönünde. Meral Akşener kendi seçmenini HDP ile yol yürümeye alıştırmaya çalışıyor kendi seçmenini. Maalesef HDP ile olmaz derken HDP ile oldurmaya çalışıyor. Bütün hesabı yaptığı açıklamalar bu yöne doğru gidiyor.

Her şart altında birlikte olacak 1. tur olabilir 2. turda zaten HDP ile birlikte olacaklarını kendisi söylüyor.