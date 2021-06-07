İşin Aslı - İETT’nin bütçesi arttı araç sayısı düştü! İETT’nin paraları nereye gidiyor?
Mali açıdan büyük zarara giren İETT'de günden güne büyük kaypılar yaşanıyor. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İETT'nin nasıl felakete sürüklendiğini anlattı.
İBB'nin İETT'ye bütçeden ayırdığı para arttı ama ne hat sayısı artırıldı ne yeni otobüs alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abullah Özdemir, İstanbul'da toplu ulaşımın iki yılda geriye gittiğini söyledi.
GERİYE GİDİŞ HİKAYESİ
Özdemir, "İETT ile alakalı maalesef son 2 yıldır geriye gidiş hikayesini görüyoruz. İETT göz bebeğimiz bir kurum, İstanbul'un en önemli kurumu. 150 yıllık bir geçmişe sahip. Cumhuriyet tarihinden daha eski bir kuruluş fakat bugünkü durumu bir İstanbullu olarak, bir İstanbul vatandaşı olarak çok üzmekte. Bundan sonraki süreçte umarız bu konuştuklarımızdan ders çıkaran bir yönetim ile tekrar eskiye dönüş, düzelişi görürüz." ifadelerini kullandı.
Megakente 2 sene içerisinde hiç bir otobüs alınmazken borç günden güne artmaya devam etti.
Özdemir "Herhangi bir otobüs alınmadı, herhangi bir metrobüs alınmadı, herhangi bir yatırım yapılmadı fakat İETT'nin borcu artmaya devam etti. İstanbul gibi bir şehirde otobüslerin devalı yenilenmesi gerekir. AK Parti döneminde 2012-2018 yılları arasında 6 yıllık dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs filosunun 4'te 3'ü yenilendi. 2250 yeni otobüs alındı, hatta bu otobüsler alınınca İETT Avrupa'nın en genç filosuna sahip oldu." şeklinde konuştu.
AK Parti döneminde yüzde 30'dan fazla yatırım alan İETT CHP yönetime geçtikten sonra aldığı yatırım yüzde 5'e kadar düştü.
PEKİ İETT KAYNAKLARI NEREYE HARCANIYOR?
- Benim aklıma şu soru geliyor herkesin aklına geldiği gibi. Bu paralar nerede? Bu soru üzerine araştırmalara başladık, ciddi manada İETT'nin kaynaklarının nasıl kullanıldığına baktık ve sonrasında işlettirme ihalelerinde çok ciddi problemlerin olduğunu gördük.
Bundan sonraki dönemde alım yapılmazsa, ciddi manada sıkıntıların oluşabileceği, kazaların olabileceği hatta yangınların metrobüste özellikle çünkü ciddi kilometre yapıldı.
İETT'nin kaynak kaybı ise yaklaşık 450 milyon oldu. İddiaya göre İETT'nin imajı yurtdışı odaklı şirketten parayla ödül alarak toparlanmaya çalışıldı.
UTANÇ VERİCİ BİR DURUM
Özdemir şu ifadelerle anlattı: "İETT'nin imajını artırmak adına, imajını neredeyse ayaklar altına alan bir adım attılar. Yurtdışından İngiltere merkezli bir şirketten 'Europe Business Assembly' bu şirketin bu arada ünü çok karanlık. The Times'a manşet olmuş bir şirket Oxford üniversitesi bu şirketle alakalı takip ediyor kendi ismini kullandığı için. Böyle bir şirkete İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT kendine ödül verdirmek adına bir satın alma işlemi yapıyor. Yani bir nevi parayla ödül satın alıyor. 3. dünya ülkelerinin ödül satın aldığı bir şirketten maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işlemi yaparak bizi de aynı sınıfa sokmuş oldu. Bu İstanbul adına, hepimiz adına çok utanç verici bir durum."
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