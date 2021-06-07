İşin Aslı - İETT’nin bütçesi arttı araç sayısı düştü! İETT’nin paraları nereye gidiyor?

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Özdemir şu ifadelerle anlattı: "İETT'nin imajını artırmak adına, imajını neredeyse ayaklar altına alan bir adım attılar. Yurtdışından İngiltere merkezli bir şirketten 'Europe Business Assembly' bu şirketin bu arada ünü çok karanlık. The Times'a manşet olmuş bir şirket Oxford üniversitesi bu şirketle alakalı takip ediyor kendi ismini kullandığı için. Böyle bir şirkete İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT kendine ödül verdirmek adına bir satın alma işlemi yapıyor. Yani bir nevi parayla ödül satın alıyor. 3. dünya ülkelerinin ödül satın aldığı bir şirketten maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işlemi yaparak bizi de aynı sınıfa sokmuş oldu. Bu İstanbul adına, hepimiz adına çok utanç verici bir durum."