ABD bütçeli muhalefet! Hangi partiye para verdi? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Bunun sonucu çok acı olur

Son dakik haberi... ABD hangi muhalefet partisine para verdi? Millet İttifakı’nın HDP planı ne? CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyunu mu? AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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