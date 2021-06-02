Köfteci Yusuf davasında son dakika gelişmesi! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismi iddianamede yer alıyor

Afyonkarahisar'da, bir et entegre tesisini tehditle, Bursa'da restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a satmaya çalışan 19 sanıklı davaya ek iddianame ile sanık olarak eklenen Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı. Duruşma, Peker hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararının akıbetinin sorulmasına karar verilerek ertelendi.