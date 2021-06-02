Köfteci Yusuf davasında son dakika gelişmesi! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismi iddianamede yer alıyor
Afyon'daki et entegre tesisini tehditle, Bursa'da restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a satmaya çalışan 19 sanıklı davaya ek iddianame ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'de eklendi. Duruşma, Peker hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararının akıbetinin sorulmasına karar verilerek ertelendi.
Afyonkarahisar'da, bir et entegre tesisini tehditle, Bursa'da restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a satmaya çalışan 19 sanıklı davaya ek iddianame ile sanık olarak eklenen Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı. Duruşma, Peker hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararının akıbetinin sorulmasına karar verilerek ertelendi.
Bursa'da, restoran zinciri sahibi olan Yusuf Akkaş'a, tehdit yoluyla Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisini satmaya çalıştığı öne sürülen 19 sanık hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.
Duruşmada, hakkında ek iddianame hazırlanarak, dosyası mevcut dava ile birleştirilen Sedat Peker'in de sanık olarak yargılanmasına başladı. Duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile tarafların avukatları katıldı.
İddia makamı, Sedat Peker hakkında düzenlenen ve mevcut dosyayla birleştirilen iddianameye ilişkin, Peker'le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi. Duruşmada söz alan müşteki Yusuf Akkaş'ın avukatı, birleşen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını söyledi. Sanık Erhan K. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar verirken, duruşmayı erteledi.
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