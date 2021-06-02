Çevrimiçi oyunlarda hangi riskler var? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç A Haber'de yanıtladı

Ofis yaptığı araştırmayla anne ve babaları bilgisayar ve telefonlardaki oyunlar konusunda uyardı. Araştırmada Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 92,5'inin herhangi bir cihazdan oyun oynadığı, özellikle çocukların tehlikeli durumlarla karşı karşıya geldiği belirtildi. Çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı kredi kartı numarasının verilmemesi ve kart ekstresinin aileler tarafından düzenli olarak edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan araştırmada kötü niyetli kişilerin oyun oynayan çocuklardan kredi kartı bilgilerini öğrenebildiği ayrıca oyunculara gönderilen sahte maillerle oyun hesaplarına erişim sağlandığı da tespit edildi. Oyunların sadece güvenilir kaynkalardan indirilmesi, indirilirken yorumların okunması konusunda da uyarı yapıldı. Lisanssız oyunlardan uzak durulması gerektiğinin de araştırmada altı çizildi. Hesap güvenliği için benzersiz parolaların kullanılması ve uygulamalarda iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılması gerektiği vurgulandı.