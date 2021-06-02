Çevrimiçi oyunlarda hangi riskler var? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç A Haber'de yanıtladı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi çocukların indirdiği oyunlara karşı anne ve babaları uyardı. Ofis, çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı ailelerin düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini kontrol etmesi gerektiğini hatırlattı. Yapılan araştırmada oyunların sadece güvenilir kaynaklardan indirilmesinin de önemi anlatıldı. Peki lisansız oyunlarda hangi riskler var? Çevrimiçi oyunlarda hangi riskler var? Uygulama içi satın alım nasıl önlenir? A Haber'e konuk olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç yanıtladı.
"Anne ve babalar kredi kartı ekstrelerini çocuklarının indirdiği oyunlara karşı düzenli olarak takip etmeli" uyarısı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi.
Ofis yaptığı araştırmayla anne ve babaları bilgisayar ve telefonlardaki oyunlar konusunda uyardı. Araştırmada Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 92,5'inin herhangi bir cihazdan oyun oynadığı, özellikle çocukların tehlikeli durumlarla karşı karşıya geldiği belirtildi. Çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı kredi kartı numarasının verilmemesi ve kart ekstresinin aileler tarafından düzenli olarak edilmesi gerektiği vurgulandı.
Yapılan araştırmada kötü niyetli kişilerin oyun oynayan çocuklardan kredi kartı bilgilerini öğrenebildiği ayrıca oyunculara gönderilen sahte maillerle oyun hesaplarına erişim sağlandığı da tespit edildi. Oyunların sadece güvenilir kaynkalardan indirilmesi, indirilirken yorumların okunması konusunda da uyarı yapıldı. Lisanssız oyunlardan uzak durulması gerektiğinin de araştırmada altı çizildi. Hesap güvenliği için benzersiz parolaların kullanılması ve uygulamalarda iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılması gerektiği vurgulandı.
ÇEVRİM İÇİ OYUNLARDA HANGİ RİSKLER VAR?
A Haber'e konuk olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, ailelere uyarılarda bulundu.
Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Özellikle pandemi döneminde çocuklarımız bolca oyun oynuyorlar. Ancak arka planda fark etmediğimiz pek çok tehlike de olabilir. Troller ve siber zorbalık bu risklerin başında geliyor. Çevrim içi oyunlarda bulunan mesajlaşma özelliği bile birçok oyuncu siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Anne ve babalara düşen öncelikli görev ise, çocuklarını bilinçlendirmek. Çocuklarını oyun içinde rahatsızlık veren kullanıcıları engellemek konusunda bilinçlendirmeliler. Çünkü her oyunda kullanıcıları engelleme hakkınız var. Ve çocuklarının çevrim içi hareketlerini yakından takip etmeliler. Aynı şekilde oyun oynarken açılan mikrofon ve web kameralarının siber saldırılara karşı bir hedef olabileceği de unutulmamalı.
UYGULAMA İÇİ SATIN ALIM NASIL ÖNLENİR?
Uygulama içi satın alımın önüne geçebilmek için ücretsiz oyunlarda asla kredi kartı verilmemesi gerekiyor. Eğer verilmesi gerekiyorsa da yapabileceğimiz en önemli şey sanal kart kullanmak.
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