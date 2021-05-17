Son dakika: Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı! Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Çok büyük bir terör putunu devirdiler

A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:

Şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli etkisizleştirmelerin belkide en başındaki olay. Şimdi bu bir saha adamı aynı zamanda bir karar verici. Murat Karayılan, örgütün en üst seviyesinde gözüken sözde liderlerinden olmakla birlikte eylem alanlarında politik olarak yoklar. Sofi Nurettin ise hem teorik olarak var hem pratik olarak var. Bir saha terör elebaşısı aslında ve özellikle Suriye'deki PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendi.