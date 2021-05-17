Son dakika: Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı! Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Çok büyük bir terör putunu devirdiler
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bir saha lideri ve örgüt içerisinde çok büyük bir karşılığı var. Yani gelecekteki PKK'nın 1 numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.
A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:
Şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli etkisizleştirmelerin belkide en başındaki olay. Şimdi bu bir saha adamı aynı zamanda bir karar verici. Murat Karayılan, örgütün en üst seviyesinde gözüken sözde liderlerinden olmakla birlikte eylem alanlarında politik olarak yoklar. Sofi Nurettin ise hem teorik olarak var hem pratik olarak var. Bir saha terör elebaşısı aslında ve özellikle Suriye'deki PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendi.
Teröristlerin büyük çoğunluğunun ona son derece bağlı oldukları onun sözde terör emir komutası altında hareket ettikleri, eylemlerin planlanması, kurgulanması ve icra edilmesinde son derece önemli bir figürdü. Şimdi etkisizleştirildi, örgüt üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını düşünüyorum.
Örgütün liderler kadrosunda böylesine ulaşılması son derece zor bir teröristin etkisiz hale getirilmesi de büyük bir yankıya sebebiyet verecek.
Bir saha lideri ve örgüt içerisinde çok büyük bir karşılığı var. Yani gelecekteki PKK'nın 1 numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu adama ulaşmak son derece zordu. Gerek Suriye'de gerekse Irak'ta sahada son derece etkiliydi. Sahanın imparatorlarından bir tanesiydi.
Özellikle Irak ve Suriye'de yapmış olduğumuz bütün harekatlarda bu adam karşımıza çıktı. Bu adamın yönettiği terör grupları Mehmetçik'imize karşı bir terör üretmeye çalıştılar.
Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı. Bu adam hem akıl adamı hem eylem adamı. Bu anlamda son derece önemli. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'dan daha değerli bana sorarsanız. Çok büyük bir terör putunu devirdiler.
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