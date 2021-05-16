Son dakika: Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa A Haber'de: Vatanımız işgal altında

"TÜRK HALKININ BÜYÜK DESTEĞİ VAR"

Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu bize güç verecektir. Bu destek çok anlamlı bizim için. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri ayrı, gayreti inkar edilemez. Türk halkının büyük desteği var. Filistin halkı ile birlikte direnişte çok öne çıkıyor.