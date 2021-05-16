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Son dakika: Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa A Haber'de: Vatanımız işgal altında

Son dakika haberi... İsrail'in şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, son durumu canlı yayınında anlattı. Mustafa, "vatanımız işgal altında" ifadelerini kullanarak "15 bin insanın evi yıkıldı, sokakta yaşıyorlar" dedi. Mustafa destek veren ülkelere teşekkür ederek, "'ın yeri ayrı, gayreti inkar edilemez" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa A Haber'de: Vatanımız işgal altında

İsrail'in şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"VATANIMIZ İŞGAL ALTINDA"

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Buradan 'deki dostlarımıza teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Biz gerçekten çok büyük bir düşmanlığı yaşıyoruz.

Halkımızın tüm yer altı ve yer üstü yapılarını hedef alıyor Gazze'de, 'te, Filistin'e yönelik çok ağır saldırılar var. 15 bin insanın evi yıkıldı, sokakta yaşıyorlar. Bütün vatanımız işgal altında.

"TÜRK HALKININ BÜYÜK DESTEĞİ VAR"

Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu bize güç verecektir. Bu destek çok anlamlı bizim için. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri ayrı, gayreti inkar edilemez. Türk halkının büyük desteği var. Filistin halkı ile birlikte direnişte çok öne çıkıyor.

"KUDÜS HER ZAMAN AYAKTA KALACAKTIR"

Biz elimizden geldiğince İsrail'e direnmeye çalışıyoruz. Gerekirse canımızla kanımızla savunacağız. Kudüs her zaman ayakta kalacaktır. Filistin halkı da orada her zaman var olacak mücadelesini sürdürecektir.

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