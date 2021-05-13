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Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.05.2021 10:31
Güncelleme:13.05.2021 10:44
Ramazan ayının bitmesiyle artık normal beslenme düzenine geçilecek. Sağlık Bakanlığı da bu konuda uyarılarda bulundu. Bakanlık, 1 ay boyunca dinlenen midelerin bir anda yüklenerek yorulmamısını, kahvaltılarda ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Şekerli gıdaların ise gün içinde ara öğünlere bölünerek alınması istendi. Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Belmen Aslan A Haber canlı yayınında anlattı. İşte mide dostu tavsiyeler...

Ramazan sonrası beslenmeye dikkat RAMAZAN SONRASI BESLENMEYE DİKKAT

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