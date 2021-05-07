Terör saldırısının ardından o görüntüler İsrail'in amacını bir kez daha tartışma konusu yaptı! "Ben çalmazsam başka biri senden çalacak"
Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı baskını sonrası yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye'de çok sayıda siyasi isim konuya ilişkin tepki gösterdi. Yapılan saldırı öncesinde radikal bir Yahudinin "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleriyle Filistinlilerin evini bastığı görüntüler akıllara kazınmıştı. Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haber'de anlatmış ve "Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek." ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısı yapmıştı.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı baskınının ardından 178 kişi yaralandı. Bu saldırı öncesinde radikal bir yahudinin "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleriyle Filistinlilerin evini bastığı görüntüler akıllara kazınmıştı.
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Filistin Kızılayı, "İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 178'e yükseldi." açıklamasını yaptı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.
Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.
Tüm uyarılara rağmen Filistinlilerin evlerini basan ekipler kendilerine direnen hane halkını darp etti. Bu olay akıllara geçtiğimiz gün bir Filistinli aileyi evinden zorla çıkarmaya çalışan, radikal Yahudi ile yaşanan diyaloğu getirdi.
Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haber'e anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TOPRAKLARIMIZI TESCİL ETTİREMİYORUZ"
1960'lardan beri burada yaşıyorum. Gördüğünüz video benim kızıma ait ve evimizi çalmak isteyen kişi de benim kızıma sesleniyordu. Bu adam bizim evimizi çalmak istiyor. Gelip açık açık bu evi çalmak istiyorum hepsini sizden almak istiyoruz diyor İsrail. Bu videonun yayınlanmamızın bir nedeni ne Sayın Erdoğan'ın Filistin davasına vermiş olduğu önemdi. Bu semt Osmanlı'nın yönetimi altındaydı daha sonrasında bir takım sıkıntılar yaşandı ve Yahudiler burayı gelip işgal etti. Biz topraklarımızı kendi adımıza tescil ettiremiyoruz. Çünkü işgal yönetimi buna izin vermiyor. Biz de buradan Sayın Erdoğan'a ricamızı iletmek istedik. Hem Kudüs için hem Şeyh Cerrah semti için Sayın Erdoğan'ın ağırlığını koymasını istiyoruz.
"AMAÇLARI BURAYI ELE GEÇİRMEK"
2009'dan beri aslında bu adam hırsızlığını yapıyor ABD'den geldi burada yaşıyor her gün kapımızda. İsrail hükümeti 2009'da dava açtı evimi aldı kapısına kilit vurdular 9 yıl boyunca bana vermediler. Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek. Biz buna direniyoruz.
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