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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ramazan kolilerini çöp kamyonuyla dağıttı! Skandal görüntüler

'li Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ihtiyacı olan ailelere gıda yardım kolisi dağıttı. Ancak kolilerin çöp arabasıyla dağıtıldığı görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. CHP'li daha önce ilçede parklara yaptığı bakım çalışmaları sonrasında çocuk parklarını PKK terör örgütünün sembolüne benzeyen işaretlerle donatmıştı. İşte cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ramazan kolilerini çöp kamyonuyla dağıttı! Skandal görüntüler

'li belediyeler her geçen gün bir skandala daha imza atıyor. CHP'li Belediyesi'nin gıda yardım kolileri dağıtımını çöp arabasından yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

'nin gıda yardım paketlerini çöp toplama araçlarıyla yapması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu davranış büyük tepkiyle karşılandı.

SOKAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ SİMGELERİYLE DONATMIŞLARDI!

Küçükçekmece Belediyesi 'ndeki 'nda başlattığı yenileme çalışmasını tamamlamış ve vatandaşların kullanımına açılan park görenleri şaşkına çevirmişti. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görülmüştü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etmişti.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ramazan kolilerini çöp kamyonuyla dağıttı! CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RAMAZAN KOLİLERİNİ ÇÖP KAMYONUYLA DAĞITTI!

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NİN PARKINDA SKANDAL GÖRSELLER!

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