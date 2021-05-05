CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ramazan kolilerini çöp kamyonuyla dağıttı! Skandal görüntüler
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ihtiyacı olan ailelere gıda yardım kolisi dağıttı. Ancak kolilerin çöp arabasıyla dağıtıldığı görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi daha önce ilçede parklara yaptığı bakım çalışmaları sonrasında çocuk parklarını PKK terör örgütünün sembolüne benzeyen işaretlerle donatmıştı. İşte cep telefonu kamerasına yansıyan skandal görüntüler...
CHP'li belediyeler her geçen gün bir skandala daha imza atıyor. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin gıda yardım kolileri dağıtımını çöp arabasından yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Küçükçekmece Belediyesi'nin gıda yardım paketlerini çöp toplama araçlarıyla yapması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu skandal davranış büyük tepkiyle karşılandı.
SOKAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ SİMGELERİYLE DONATMIŞLARDI!
Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını tamamlamış ve vatandaşların kullanımına açılan park görenleri şaşkına çevirmişti. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görülmüştü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etmişti.
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