Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2021 yılı ilk 4 ayı ortalama enflasyon oranı ne kadar çıktı? 2021 yılı en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 yılı en düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar? Tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...

MEMUR VE EMEKLİLERİNİ TEMMUZ 2021 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

3 milyon memur ve yaklaşık 13 milyon emeklinin zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları şekilleniyor. Nisan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlite 4 aylık ortalama enflasyon oranı oraya çıktı.