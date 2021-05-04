Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar farklı maaş alacak? Bu sorunun cevabını konunun uzmanı Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, emeklilerin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını da duyurdu. Öte yandan 2021 yılı en düşük emekli (SGK-Bağ-Kur) ve memur maaşı ne kadar? Yanıtı haberimizde...
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2021 yılı ilk 4 ayı ortalama enflasyon oranı ne kadar çıktı? 2021 yılı en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 yılı en düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar? Tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...
MEMUR VE EMEKLİLERİNİ TEMMUZ 2021 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
3 milyon memur ve yaklaşık 13 milyon emeklinin zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları şekilleniyor. Nisan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlite 4 aylık ortalama enflasyon oranı oraya çıktı.
Şu ana kadar yüzde 5.45 oranı memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2021'de alacağı enflasyon fark oranını gösteriyor. 3 Temmuz tarihinde 6 ayın enflasyon farkı açıklandıktan sonra zam oranı kesinlik kazanacak.
2021 YILI EN DÜŞÜK EMELİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, 2021 yılının ilk 4 ay içerisinide açıklanan enflasyon oranına göre en düşüş ve en yüksel memur ve emeklileri maaşlarını A Haber canlı yayınında tablo üzerinde açıkladı. Erdem'in, açıkladığı veriler göre 4 aylık muhtemel zam oranları da hesaplandığında en düşük memur maaşı 4.211 liraya yükselirken, en düşük SSK emekli maaşı ise 2.552 lira yükseldi. Erdem, bu oranlara Mayıs-Haziran ayını enflasyonoranları eklenecek ve 3 Temmuz'da açıklanacak oran sonrası kesinlik kazanacağı ve daha da yükselebileceğini ifade etti.
2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine enflasyon oranında zam yapıldığını hatırlatan Faruk Erdem, 1.100 lira olan bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı tarihleri canlı yayında duyurdu.
Buna göre SSK emeklileri 6 Mayıs 2021, Emekli sandığı 7 Mayıs 2021, Bağ-Ku emeklileri 7 Mayıs 2021, sosyal destek kapsamında olanlar için ise 5-10 Mayıs tarihleri arasında ikramiyeler hesaplar yatırılacak. Peki emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi alabilmek için bir yere başvuru yapma zorunluluğu var mı? sorusuna da açıklık getiren Erdem, emeklilerin 1.100 liralık bayram ikramiyesi için herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek olmadığını, maaş hesaplarına belirtilen tarihler arasında ikramiyelerin yatırılacağını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? Son gelişmeler...
- Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...
- Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ve sorgulama...
- Doge yatırımcıları bu tarihi not edin! 8 Mayıs Dogecoin beklentisi nedir? Elon Musk SNL açıklaması nedir?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Detaylar açıklandı
- KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?
- Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kaç gün tatil olacak? Sokağa çıkma yasağı...
- Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara ve alkol satışı yasak mı? Detaylar açıklandı
- Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?
- Kira zammı son dakika: Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama...
- BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste