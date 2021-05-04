04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı

Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar farklı maaş alacak? Bu sorunun cevabını konunun uzmanı  Ekonomi Müdürü , canlı yayınında anlattı. Erdem, emeklilerin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını da duyurdu. Öte yandan 2021 yılı en düşük emekli (-) ve memur maaşı ne kadar? Yanıtı haberimizde...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin zam oranını belirleyecek olan 2021 yılı ilk 4 ayı ortalama enflasyon oranı ne kadar çıktı? 2021 yılı en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 yılı en düşük emekli (SSK-Bağ-Kur) maaşı ne kadar? Tüm bu sorulara Ekonomi Müdürü canlı yayınında yanıt verdi. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...

MEMUR VE EMEKLİLERİNİ TEMMUZ 2021 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

3 milyon memur ve yaklaşık 13 milyon emeklinin zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları şekilleniyor. Nisan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlite 4 aylık ortalama enflasyon oranı oraya çıktı.

Şu ana kadar yüzde 5.45 oranı memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2021'de alacağı enflasyon fark oranını gösteriyor. 3 Temmuz tarihinde 6 ayın enflasyon farkı açıklandıktan sonra zam oranı kesinlik kazanacak.

2021 YILI EN DÜŞÜK EMELİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, 2021 yılının ilk 4 ay içerisinide açıklanan enflasyon oranına göre en düşüş ve en yüksel memur ve emeklileri maaşlarını A Haber canlı yayınında tablo üzerinde açıkladı. Erdem'in, açıkladığı veriler göre 4 aylık muhtemel zam oranları da hesaplandığında en düşük memur maaşı 4.211 liraya yükselirken, en düşük SSK emekli maaşı ise 2.552 lira yükseldi. Erdem, bu oranlara Mayıs-Haziran ayını enflasyonoranları eklenecek ve 3 Temmuz'da açıklanacak oran sonrası kesinlik kazanacağı ve daha da yükselebileceğini ifade etti.

2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine enflasyon oranında zam yapıldığını hatırlatan Faruk Erdem, 1.100 lira olan bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı tarihleri canlı yayında duyurdu.

Buna göre SSK emeklileri 6 Mayıs 2021, Emekli sandığı 7 Mayıs 2021, Bağ-Ku emeklileri 7 Mayıs 2021, sosyal destek kapsamında olanlar için ise 5-10 Mayıs tarihleri arasında ikramiyeler hesaplar yatırılacak. Peki emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi alabilmek için bir yere başvuru yapma zorunluluğu var mı? sorusuna da açıklık getiren Erdem, emeklilerin 1.100 liralık bayram ikramiyesi için herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek olmadığını, maaş hesaplarına belirtilen tarihler arasında ikramiyelerin yatırılacağını söyledi.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Canlı yayınında açıkladı BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? CANLI YAYININDA AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA