04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Fransa ve Almanya’da “darbe” tartışması! Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika: Fransa ve Almanya’da “darbe” tartışması! Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberi... , aralarında emekli generallerin de bulunduğu binlerce askerin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı 'a ülkede iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriyi tartışırken, 'da da binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden biraraya gelerek, 'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıktı. Emekli askerlerin ’daki planı ne? Ankara Temsilcisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Fransa ve Almanya’da “darbe” tartışması! Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber'de değerlendirdiler

'nın ardından 'da da darbe tartışmaları gündeme geldi. Binlerce emekli askerin başkent 'de ayaklanma ve darbe planı yaptıkları ortaya çıktı. Müslümanlara karşı daha sert olunması tavsiye ediliyor. Son bir ayda Fransa'da ikinci darbe imalı bildiri geldi iç savaş çağrısı var.

Emekli askerlerin 'daki planı ne? Ankara Temsilcisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FRANSA'DAKİ DURUM DAHA NET

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün:

Fransa'daki durum bana göre biraz daha net bir vaziyette. Orada bir açık mektup söz konusu. Mektubu imzalayanlar ve içeriğine baktığımız zaman buram buram aşırı sağ kokuyor, faşizm kokuyor. Ve orada şiddete yönelik net çağrılar var. İslam'ın başının ezilmesi, varoşların ezilmesi gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Bu açık mektubun durumu biraz daha vahim kılan ise siyasi destek görmesi. Aşırı sağcı bu mektuba açık açık destek verdi.

2022'DE SEÇİM VAR

Normal bir zaman olsa belki bütün bunların üzerinden birkaç yorumla geçilebilirdi. Ancak Fransa'nın çok özel bir durumu var çünkü 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiliyor. Bu tip mektuplar bu tip mektupların siyasilerin bir kanadında destek görmesi seçimlerde dengelerin ne kadar hassas olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

"FOKUR FOKUR KAYNAYAN BİR ŞEYLER VAR"

Almanya'da biraz daha iddia bazında konuşulan bir şey söz konusu. Sonuç itibariyle 13 bin kişinin üye olduğu bir platformda bir şeyler paylaşılmış. Daha sonra o platformdan yapılan darbeci niyetlerin olmadığına dair açıklama var. Ancak her ne olursa olsun tabiri caizse aşağılarda bir yerlerde fokur fokur kaynayan bir şeyler var.

BASKI UNSURU YARATACAK

Fransa, Almanya gibi ülkelerde yaşayan etnik ve dini kökeni farklı olan insanların üzerinde baskı unsuru yaratacaktır. Onların içinde huzursuzluk yaratacaktır. Bu iki ülkede bir hayli miktarda vatandaşımız var. Bunlara yönelik sıkıntı yaşanmamasını temenni ediyorum.

BU CESARETİ NEREDEN BULDULAR?

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı:

Almanya'da ya da Fransa'da Avrupa'nın diğer ülkelerine baktığımız zaman orduda istihbaratta poliste aşırı sağcı yapılanmalar geçmişten beri mevcut. Burada bir sorun vardı. Ama bugüne kadar bu kadar açıklıkta ve netlikte emekli askerlerin siyasete müdahil olmaya yönelik bir açıklamaları pek hatırlamıyorum özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde. Bu cesareti nereden buldular? Avrupa'da hep bahsettiğimiz yükselen aşırı sağcılık popülizmin bizi getirmiş olduğu nokta bu.

Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? EMEKLİ ASKERLERİN AVRUPA'DAKİ PLANI NE?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA