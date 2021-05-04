Son dakika: Fransa ve Almanya’da “darbe” tartışması! Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber'de değerlendirdiler

"FOKUR FOKUR KAYNAYAN BİR ŞEYLER VAR"

Almanya'da biraz daha iddia bazında konuşulan bir şey söz konusu. Sonuç itibariyle 13 bin kişinin üye olduğu bir platformda bir şeyler paylaşılmış. Daha sonra o platformdan yapılan darbeci niyetlerin olmadığına dair açıklama var. Ancak her ne olursa olsun tabiri caizse aşağılarda bir yerlerde fokur fokur kaynayan bir şeyler var.