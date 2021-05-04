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Adana’da ormanlarda katı atık felaketi

'da ormanlara dökülen katı atıklar çevre felaketine yol açtı. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Ormanlara kimler katı atık atıyor? Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Adana’da ormanlarda katı atık felaketi

'da çevre katliamı yaşanıyor. Sebebi ise atık malzemelerin geri dönüştürülmesi sırasında yaşanan olumsuzluklar.

Adanalıların tüketmiş olduğu suyun geldiği barajın kenarındaki manzara korkutıyor.

Şu ana kadar 26 işletme faaliyetlerinden men edildi. Toplamda 7 milyon 200 bin TL para cezası kesildi.

Lisanslı olmadan geri dönüşüm tesisleri kurup faaliyet gösteren firmalar ekipler tarafından inceleniyor.

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