Adana’da ormanlarda katı atık felaketi
Adana'da ormanlara dökülen katı atıklar çevre felaketine yol açtı. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Ormanlara kimler katı atık atıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Adana'da çevre katliamı yaşanıyor. Sebebi ise atık malzemelerin geri dönüştürülmesi sırasında yaşanan olumsuzluklar.
Adanalıların tüketmiş olduğu suyun geldiği barajın kenarındaki manzara korkutıyor.
Şu ana kadar 26 işletme faaliyetlerinden men edildi. Toplamda 7 milyon 200 bin TL para cezası kesildi.
Lisanslı olmadan geri dönüşüm tesisleri kurup faaliyet gösteren firmalar ekipler tarafından inceleniyor.
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