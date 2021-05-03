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Son dakika: A Haber yayını ses getirdi! Ankara'da otobüsün çarptığı üst geçitte çalışmalar başladı

Son dakika haberi... 'da 10 Ekim'de feci bir kaza meydana gelmişti. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçide ve asansörüne çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı. O kazanın ardından üst geçitte uzun süre bir çalışma yapılmadı. 'in gündeme getirmesiyle birlikte belediye ekipleri de harekete geçti. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: A Haber yayını ses getirdi! Ankara'da otobüsün çarptığı üst geçitte çalışmalar başladı

'in haberi ses getirdi. 10 Ekim'de otobüsün çarptığı üst geçitte bugün çalışma başlatıldı.

'da 10 Ekim'de feci bir kaza meydana gelmişti. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçide ve asansörüne çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı.

O kazanın ardından üst geçitte uzun süre bir çalışma yapılmadı. A Haber'in gündeme getirmesiyle birlikte belediye ekipleri de harekete geçti.

DEFALARCA DİLEKÇE VERİLMESİNE RAĞMEN YAPILMADI

Detayları A Haber muhabiri aktardı. Sekban, "Bu noktada 10 Ekim 2020 tarihinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkmış ve karşıda bulunan üst geçide ve onun asansörüne çarpmıştı. Asansör hurdaya dönmüş ve üst geçitte de hasar oluşmuştu. Biz dün itibariyle bu konuyu gündeme getirmiştik çünkü bölgede yaşayan vatandaşlar 8 aydır defalarca dilekçe verilmesine imza toplanmasına rağmen bu üst geçide ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığı konusunda şikayetçiydi. Bunun üzerinde biz de bir haber çalışması gerçekleştirdik ve o haberin ardından bu sabah geldiğimizde de büyükşehir belediyesine ait personelin an itibariyle yeniden çalışmalara başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

A Haber yayını ses getirdi A HABER YAYINI SES GETİRDİ

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