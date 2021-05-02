Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Tankların yanından geçtim! O da geçseydi” sözlerine yanıt: Tükenmişlik içinde

"TÜKENMİŞLİK İÇİNDE"

15 Temmuz 2016'daki olayı hatırlatan Özhaseki, "CHP'deki gelişimleri ve aynı zamandaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sonrasındaki adeta bir eksen kayması meselesini bir göz önünde bulundurmak lazım. Aslında söylediği söz bir sıkışmışlığın, bunalmışlığın, daralmışlığın getirdiği dilinden dökülen o andaki aklına gelenler. Daha ağır bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.

İŞTE 15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARIN PERDE ARKASI

Mehmet Özhaseki, "(15 Temmuz) O gün aynı uçakta İstanbul'a benim bakanlık yaptığım dönemin müsteşar yardımcısı arkadaşlarla beraber uçmuşlar. Tesadüf. İndikten sonra orada ihtilal olduğu belli olmuş, karşılayanlar hemen söylemişler. Arkadaşlarımız da hemen Kemal Bey'in yanı başlarında zaten. Orada görüntülerde de bizim arkadaşlarımız görünüyor. Sonradan tankın yanındakilere bir pazarlığa gidenler olmuş." şeklinde konuştu.