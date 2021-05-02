Ermeniler Türkleri nasıl katletti? Yıllar sonra ortaya çıkan ses kaydında ortaya çıkan gerçekler

Sadrazam Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım'ın 1915 olaylarını anlattığı bir ses kaydı ortaya çıktı. Ermenilerin tüm imtiyazlara rağmen katliam yaptıklarını söyleyen Hayriye Hanım, "Camilere girip hamile kadınları yardılar. Çocukları aldılar süngüye taktılar Ermeniler. Öyle gösterdiler Ermeni zulmünü. Bunu yazıyorlar mı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .