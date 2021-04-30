Fransa'da sözde soykırımı kınayınca istifaya zorlanan Yasin Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı

"BENİ İSTİFAYA ZORLADILAR"

Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Dışişleri Bakanlığımızın ASALA terör örgütünün şehit ettiği bürokratlarımızın anısına yaptığı paylaşımı benim biraderimde paylaştı ben de o paylaşımı beğendim. Bu beğeni sonrası beni belediye başkanı beni büroya çağırdı ve Ermenilerden özür dilememi bekledi. Ben bunu kabul edemem dedim. ASALA'yı Fransa bile terör örgütü olarak kabul etti ben bunu asla kabul etmem, özür dilemem dedim. Bu karar sonrası beni istifa etmeye zorlandılar.