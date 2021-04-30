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Fransa'da sözde soykırımı kınayınca istifaya zorlanan Yasin Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı

'nın kentinde belediye meclis üyeliği görevini yürüten , saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı. Yıldırım, yaşadıklarını canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Fransa'da sözde soykırımı kınayınca istifaya zorlanan Yasin Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı

'nin sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa baskıya uğradığını ve bu nedenle istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım, Fransız meclis üyelerinin dilediği gibi Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ilgili istedikleri gibi propaganda yapabildiklerini, bu konuda belediye başkanını uyardığını 'biz yapmıyoruz en azından onlar da yapmasın' dediğini ifade etti.

"BENİ İSTİFAYA ZORLADILAR"

Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Dışişleri Bakanlığımızın ASALA terör örgütünün şehit ettiği bürokratlarımızın anısına yaptığı paylaşımı benim biraderimde paylaştı ben de o paylaşımı beğendim. Bu beğeni sonrası beni belediye başkanı beni büroya çağırdı ve Ermenilerden özür dilememi bekledi. Ben bunu kabul edemem dedim. 'yı bile terör örgütü olarak kabul etti ben bunu asla kabul etmem, özür dilemem dedim. Bu karar sonrası beni istifa etmeye zorlandılar.

Ermeni dernekleri, geçen yılki seçim kampanyası boyunca da Yıldırım'ı 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını yalanlayan bir içerik beğendiği için hedef almıştı.

2001'DE YASA ÇIKARDILAR

Fransız parlamentosunda Ermeni lobilerinin baskısıyla 2001'de çıkan yasayla 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları tanınmıştı.

Diğer yandan diasporanın baskısıyla bu iddiaların inkarını suç olarak tanıyan ve bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezası veren yasa, parlamentodan çıkmıştı.

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