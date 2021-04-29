Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala kaymakamlıklarda izin belgesi yoğunluğu | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 19'da başlıyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu canlı yayında aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Tam kapanmaya saatler kala seyahat izin belgesine yoğun talep var. 17 günlük tam kapanma, bu akşam saat 19'da başlıyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti.
Vatandaşlar kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 17 günlük tam kapanma önce çarşı ve pazarlarda yoğunluk vardı.
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan A Haber'de anlattı.
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