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Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala kaymakamlıklarda izin belgesi yoğunluğu | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 19'da başlıyor. almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti. muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala kaymakamlıklarda izin belgesi yoğunluğu | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Tam kapanmaya saatler kala seyahat izin belgesine yoğun talep var. 17 günlük tam kapanma, bu akşam saat 19'da başlıyor. almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti.

Vatandaşlar kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 17 günlük tam kapanma önce çarşı ve pazarlarda yoğunluk vardı.

? Kaymakamı 'de anlattı.

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İzin belgesi yoğunluğu İZİN BELGESİ YOĞUNLUĞU

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