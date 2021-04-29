Son dakika: İstanbul'da metrolar tıklım tıklım! Sırt sırta yolculuk
Son dakika haberi... Megakentte artan vakalara rağmen alınan onca önlemlere rağmen her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı metrolarda durum bir hayli korkutucu. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek metroda o anlara tanıklık etti. İşte İstanbulluların metro çilesi...
ÖZEL HABER A Haber
Ne koronavirüs ne sosyal mesafe. İstanbul'da metrodaki manzara her şeyi özetler nitelikte.
Görüntüler İstanbul'daki Aksaray Metro İstasyonu'ndan.
O yoğun kalabalık İstanbullular için artık sıradan hale geldi.
Sadece duraklar değil metronun içi de tıka basa dolu.
İstanbul'da vaka sayısının 40 binlere ulaşmasının en büyük payı da İBB'nin bu korktucu manzaraya karşı önlem almış olmaması.
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