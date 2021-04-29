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Son dakika: İstanbul'da metrolar tıklım tıklım! Sırt sırta yolculuk

Son dakika haberi... Megakentte artan vakalara rağmen alınan onca önlemlere rağmen her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı metrolarda durum bir hayli korkutucu. muhabiri metroda o anlara tanıklık etti. İşte İstanbulluların metro çilesi...

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: İstanbul'da metrolar tıklım tıklım! Sırt sırta yolculuk

Ne koronavirüs ne sosyal mesafe. 'da metrodaki manzara her şeyi özetler nitelikte.

Görüntüler İstanbul'daki 'ndan.

O yoğun kalabalık İstanbullular için artık sıradan hale geldi.

Sadece duraklar değil metronun içi de tıka basa dolu.

İstanbul'da vaka sayısının 40 binlere ulaşmasının en büyük payı da 'nin bu korktucu manzaraya karşı önlem almış olmaması.

Metroda sırt sırta yolculuk METRODA SIRT SIRTA YOLCULUK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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