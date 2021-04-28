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Son dakika: Altın ve gümüş yeniden gözde! Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? | Son dakika altın fiyatları

Son dakika ekonomi haberleri... Kıymetli madene yeniden talep arttı. Altın ve gümüş fiyatları hareketlendi. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Alım zamanı mı? Yoksa geç mi kalındı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselir mi? altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? altın fiyatı ne? ne kadar? Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: Altın ve gümüş yeniden gözde! Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? | Son dakika altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları uzun bir aranın ardından artış eğiliminde. Altındaki dalgalanmaları değerlendiren uzmanlar fiyatın yukarı yönlü olacağnı tahmin ediyor.

"UZUN VADEDE HER ZAMAN KAZANDIRIR"

Kuyumculuk yapan esnaf "Altın tabii ki dünya çapında, küresel olduğu için altının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcılara ben kesinlikle tavsiye ederim. Altın uzun vadede her zaman kazandırır." ifadelerini kullandı.

Ancak uzmanlara göre uzun vadeli yatırım yapanların altında satış için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Ayrıca uzmanlar altının yanında yükselen değer gümüşün de değrlendirilmesinden yana.

GÜMÜŞTE ARTIŞ YAŞANIYOR

Altındaki fiyat dalgalanmalarından dolayı birçok yatırımcı gümüşe yöneldi öyle ki gümüşte yüzde 40 artış yaşanıyor uzmanlar da uzun vadeli yatırımların gümüşe yapılmasını söylüyor.

Piyasadaki son durumu anlatan kuyumcu "Külçe 999 olarak geçiyor bunlar saf gümüştür. İşte bunlar yaklaşık yüzde 40 civarında şu anda yükseldi. Beklentimiz bunun yüzde 70 - 80 civarında yükselmesi. Bu şekilde tedarik edebilirler, saklayabilirler. Hiçbir şekilde satarken zarara uğramaz." şeklinde konuştu.

İşte güncel altın fiyatları...

Altın artacak mı? ALTIN ARTACAK MI?

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