Son dakika: Altın ve gümüş yeniden gözde! Altın fiyatları artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? | Son dakika altın fiyatları

Piyasadaki son durumu anlatan kuyumcu "Külçe 999 olarak geçiyor bunlar saf gümüştür. İşte bunlar yaklaşık yüzde 40 civarında şu anda yükseldi. Beklentimiz bunun yüzde 70 - 80 civarında yükselmesi. Bu şekilde tedarik edebilirler, saklayabilirler. Hiçbir şekilde satarken zarara uğramaz." şeklinde konuştu.