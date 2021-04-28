Son dakika: Çöl sıcakları geliyor! Ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı
Son dakika haberi... Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Peki sıcaklıklar ne kadar artacak? Ne zaman artacak ve ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Peki sıcaklıklar ne kadar artacak? Ne zaman artacak ve ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Doğan, "Yurdumuzda mevsim normallerinin üzerinden hava sıcaklıkları seyrediyor. Bu hava sıcaklıklarının da 6-10 derece mevsim normallerinin yurt genelinde seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"HAFTA SONUNDAN İTİBAREN..."
Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Doğan, "Yalnız hafta sonundan itibaren bu sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak. Güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varan sıcaklıklar olacak. Batı ve Kuzey'de de 25-30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak. İstanbul'da hafta sonu 26 derecelere kadar çıkacak." dedi.
NE KADAR SÜRECEK?
Çöl tozu taşınımı tehlikesi olmadığını belirten Doğan, "Hava sıcaklıklarının pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Pazartesinden sonra yurdumuza yağışlı sistem geliyor." şeklinde konuştu.
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