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Son dakika: Çöl sıcakları geliyor! Ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı

Son dakika haberi... çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Peki sıcaklıklar ne kadar artacak? Ne zaman artacak ve ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı , canlı yayınında yanıtladı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: Çöl sıcakları geliyor! Ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı

çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Peki sıcaklıklar ne kadar artacak? Ne zaman artacak ve ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı , canlı yayınında yanıtladı.

Doğan, "Yurdumuzda mevsim normallerinin üzerinden hava sıcaklıkları seyrediyor. Bu hava sıcaklıklarının da 6-10 derece mevsim normallerinin yurt genelinde seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONUNDAN İTİBAREN..."

Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Doğan, "Yalnız hafta sonundan itibaren bu sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak. Güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varan sıcaklıklar olacak. Batı ve Kuzey'de de 25-30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak. İstanbul'da hafta sonu 26 derecelere kadar çıkacak." dedi.

NE KADAR SÜRECEK?

tehlikesi olmadığını belirten Doğan, "Hava sıcaklıklarının pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Pazartesinden sonra yurdumuza yağışlı sistem geliyor." şeklinde konuştu.

Çöl sıcakları geliyor! ÇÖL SICAKLARI GELİYOR!

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