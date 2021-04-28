Son dakika: Çöl sıcakları geliyor! Ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı

"HAFTA SONUNDAN İTİBAREN..."

Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Doğan, "Yalnız hafta sonundan itibaren bu sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak. Güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varan sıcaklıklar olacak. Batı ve Kuzey'de de 25-30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak. İstanbul'da hafta sonu 26 derecelere kadar çıkacak." dedi.