Türk siyasi tarihinde kara gün! 27 Nisan e- Muhtıra: Ülkenin kaderini değişti an

27 Nisan önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan evvelkilerde iş başında olan hükümetler hükümeti bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. O dönemde hükümet böyle bir muhtırayı demokratik ve hukuki bulmadığını çok açık şekilde karşısında yer almak suretiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya ilan etmiştir.