Türkiye için dönüm noktası! 27 Nisan e-Muhtırası: Ankara’daki güç mücadelesinin bir tezahürü oldu

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"AK Parti'nin göreve geldiği ilk günden itibaren aslında birçok olay Türk siyasi tarihinde önemli kırılmaların yaşandığı ilklerin tarihi oldu.

Bunlardan en önemlilerinden biri de 27 Nisan e-Muhtıra oldu. İlk kez bir seçilmiş iktidar muhtıraya karşı net bir duruş sergileyerek hem anayasal çerçeveyi hem kurumların yerini hem de hiyerarşideki yetki ve sorumluluklarını somut bir şekilde hatırlattı.