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Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan! O günden bugüne neler değişti? AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir A Haber'de değerlendirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden verdiği E-muhtıra siyasi hayatımızı derinden etkiledi. Peki 27 Nisan sonrasında neler oldu? Cansın Helvacı'nın konuğu Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardıcısı, Milletvekili , A Haber'de detayları anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.04.2021
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Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan! O günden bugüne neler değişti? AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir A Haber'de değerlendirdi

Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardıcısı, Milletvekili 'in açıklamalarından satır başları:

E-muhtıranın olduğu gün sadece o gün yaşanmış bir süreç değil. 'nun 367 garabetini ortaya atmasından sonra o ay yaşanan aslında gün gün örülen bir süreç bu. Ne yazıkki 'nin siyasi tarihine baktığımızda bu vesayet odaklarının hep bu örüntüleri kurgulayarak örerek bir sonuç almaya giden bir süreçlerin hep yaşandığını ve bunun bir tekrarı olduğunu görüyorsunuz 27 Nisan E-muhtırasının.

Yani Sezer'in harp akedemilerinde yaptığı konuşmadan tutun Hurşitoğlu'nun konuşması, mitingler bunların hepsini üst üste eklediğinizde Cumhurbaşkanı'nın seçimi üzerine bir kurgunun örüldüğünü görüyorsunuz. Aslında bunu bozan ilk şey 27 Nisan E-muhtırası için yapılan açıklamaydı hükümet tarafından.

Ve , 'a bağlı kurum olduğu ifade edilerek aslında AK Parti darbelere ve darbe zihniyetine karşı ilk duruşu çok net gösterdiği bir süreçtir o. Ve o günden sonra o kurguyu yapanlarında istediği gibi gitmedi işler. Çünkü AK Parti duruşunu her seferinde daha yüksek sesle söyledi. En son 'u hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması o gün 'in duruşu, ölümüne vatandaşlarımızın sokağa çıkışı hem Türk milletinin hem AK Parti'nin darbe ve darbe odaklarının, yandaşlarına içerideki ve dışarıdaki tüm işbirlikçilerin çok net bir duruşunu gösterdi. O süreçte açıkcası 27 Nisan E-Muhtırasına akabinde yapılan açıklamayla başladı.

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