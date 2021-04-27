Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan! O günden bugüne neler değişti? AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir A Haber'de değerlendirdi

Ve Genelkurmay Başkanlığının, Başbakanlık'a bağlı kurum olduğu ifade edilerek aslında AK Parti darbelere ve darbe zihniyetine karşı ilk duruşu çok net gösterdiği bir süreçtir o. Ve o günden sonra o kurguyu yapanlarında istediği gibi gitmedi işler. Çünkü AK Parti duruşunu her seferinde daha yüksek sesle söyledi. En son 15 Temmuz'u hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması o gün Meclis'in duruşu, ölümüne vatandaşlarımızın sokağa çıkışı hem Türk milletinin hem AK Parti'nin darbe ve darbe odaklarının, yandaşlarına içerideki ve dışarıdaki tüm işbirlikçilerin çok net bir duruşunu gösterdi. O süreçte açıkcası 27 Nisan E-Muhtırasına akabinde yapılan açıklamayla başladı.

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