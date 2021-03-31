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Melek İpek'in 112 ekibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

'nın ilçesinde 7 Ocak günü kendisine işkence yapan 12 yıllık 'i öldüren 'in ile yaptığı görüşme ortaya çıktı. Melek İpek'in telefondaki görevliye, "Kocamı vurdum, çabuk yetişin" dediği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Melek İpek'in 112 ekibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Servis şoförlüğü yapan ile 12 yıllık eşi arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Çift arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Hakimliği tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Melek İpek, cuma günü saat 15.30'da 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek'in, Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları dava dosyasına eklendi.

Melek İpek ile 112 görevlisi arasında geçen konuşma ise şöyle:

Melek İpek: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

112 Görevlisi: Nasıl vurdunuz, neyle?

Melek İpek: Tartışıyorduk, tüfekle vurdum

112 Görevlisi: Nereden arıyorsunuz?

Melek İpek: Döşemealtı, Antalya Döşemealtı

112 Görevlisi: mi?

Melek İpek: Hayır

112 Görevlisi: Ilıca Mahallesi, diye mi geçiyor?

Melek İpek: Evet

112 Görevlisi: Tamam ambulans gönderiyoruz.

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