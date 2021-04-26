Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? "Teröristler adeta ciyaklıyor" Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?

Gerekirse bu operasyonun yapılacağını söyleyen Ağar, Türkiye'nin isterse bu harekatı yapabileceğini ifade etti. Sincar ve Kandil'in denkleminin farklı olacağını söyleyen Ağar, bu operasyonun diğerlerinden çok daha farklı olacağını ifade etti.