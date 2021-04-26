Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? "Teröristler adeta ciyaklıyor" Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Türkiye'nin düzenlediği Pençe harekatlarına ilişkin yorumlarda bulundu. Operasyon düzenlenen bölgelerdeki teröristlerin adeta "ciyakladığını" belirten Ağar, Mehmetçik'in teröristlerin "kurtarılmış bölge" olarak tanımladığı bölgelere girerek büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Ağar ayrıca Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? sorusuna da canlı yayında yanıt verdi.
A Haber ekranlarına konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YOLLARA PATLAYICI DÖŞEDİLER
Pençe operasyonlarının ciddi anlamda iyi ilerlediğini belirten Abdullah Ağar, büyük bir başarının elde edildiğini ifade etti. Mehmetçik'in yürüyeceği yollara patlayıcılarının döşendiğini belirten Ağar, "Çok şükür ki büyük bir kaybımız yok" dedi.
TERÖRİSTLER CİYAKLIYOR
Mehmetçik'in sıkıştırdığı teröristlerin dışarıdan yardım istediğini belirten Ağar, adeta teröristlerin "ciyak ciyak" ciyakladıklarını belirtti.
KURTARILMIŞ BÖLGE OLARAK GÖRÜYORLAR
Teröristlerin "kurtarılmış bölge" olarak gördüğü alana Mehmetçik'in girdiğini söyleyen Ağar, bunun öneminin altını çizdi.
SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?
Gerekirse bu operasyonun yapılacağını söyleyen Ağar, Türkiye'nin isterse bu harekatı yapabileceğini ifade etti. Sincar ve Kandil'in denkleminin farklı olacağını söyleyen Ağar, bu operasyonun diğerlerinden çok daha farklı olacağını ifade etti.
SİNCAR'DA DURUM FARKLI
Sincar üzerinden bir mezhep savaşı çıkarılmak istendiğini söyleyen Ağar, ABD ve İsrail'in de bu noktada işin içinde olduğunu ifade etti. Sincar ve Mahmur'a kesinlikle operasyon yapılması gerektiğini belirten Ağar, bu bölgelerin tartışmalı olduğunu belirtti.
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