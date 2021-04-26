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Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? "Teröristler adeta ciyaklıyor" Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

Öğretim Üyesi A Haber ekranlarında 'nin düzenlediği Pençe harekatlarına ilişkin yorumlarda bulundu. Operasyon düzenlenen bölgelerdeki teröristlerin adeta "ciyakladığını" belirten Ağar, Mehmetçik'in teröristlerin "kurtarılmış bölge" olarak tanımladığı bölgelere girerek büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Ağar ayrıca ve Kandil'e operasyon olur mu? sorusuna da canlı yayında yanıt verdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? Teröristler adeta ciyaklıyor Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

A Haber ekranlarına konuk olan Öğretim Üyesi , 'nin düzenlediği operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YOLLARA PATLAYICI DÖŞEDİLER

Pençe operasyonlarının ciddi anlamda iyi ilerlediğini belirten Abdullah Ağar, büyük bir başarının elde edildiğini ifade etti. Mehmetçik'in yürüyeceği yollara patlayıcılarının döşendiğini belirten Ağar, "Çok şükür ki büyük bir kaybımız yok" dedi.

TERÖRİSTLER CİYAKLIYOR

Mehmetçik'in sıkıştırdığı teröristlerin dışarıdan yardım istediğini belirten Ağar, adeta teröristlerin "ciyak ciyak" ciyakladıklarını belirtti.

KURTARILMIŞ BÖLGE OLARAK GÖRÜYORLAR

Teröristlerin "kurtarılmış bölge" olarak gördüğü alana Mehmetçik'in girdiğini söyleyen Ağar, bunun öneminin altını çizdi.

SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?

Gerekirse bu operasyonun yapılacağını söyleyen Ağar, Türkiye'nin isterse bu harekatı yapabileceğini ifade etti. ve Kandil'in denkleminin farklı olacağını söyleyen Ağar, bu operasyonun diğerlerinden çok daha farklı olacağını ifade etti.

SİNCAR'DA DURUM FARKLI

Sincar üzerinden bir mezhep savaşı çıkarılmak istendiğini söyleyen Ağar, ve 'in de bu noktada işin içinde olduğunu ifade etti. Sincar ve 'a kesinlikle operasyon yapılması gerektiğini belirten Ağar, bu bölgelerin tartışmalı olduğunu belirtti.

Operasyondan acı haber geldi! OPERASYONDAN ACI HABER GELDİ!
Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON OLUR MU?

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