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Kovid savaşında vicdan sızlatan aşı eşitsizliği! Mağdur coğrafyalarda aşıya ulaşılamıyor

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Giriş: 25.04.2021 12:52
Güncelleme:25.04.2021 13:40
Koronavirüsün ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra dünyadaki aşı endüstrisi hemen harekete geçti. Avrupa ülkeleri, Çin, Rusya başta olmak üzere ülkeler arasında kıyasıya "aşı rekabeti" yaşandı. Pandeminin birinci yılı dolmadan aşı üretildi bu sonuç "dünyadaki aşı kartelini de" gözler önüne serdi. Çünkü aşı ulaşılabilecek ülkelerin milletlerine uygulanıyor, mağdur coğrafyadaki insanlar kaderine terk ediliyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vicdan sızlatan aşı eşitsizliği VİCDAN SIZLATAN AŞI EŞİTSİZLİĞİ

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