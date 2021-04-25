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HDP ve CHP'nin "soykırım" yalanına destekleri
HDP yıllardan beri sözde Ermeni soykırımı iftirasının Türkiye'deki hamisi oldu. Sadece HDP değil. Canan Kaftancıoğlu da, açık açık "soykırım" diyerek, CHP'nin bu konuya yaklaşımını ortaya koymuştu. HDP ve CHP bir asırdan fazla süren bu iftira için bakın geçmişte neler söyledi? Detaylar özel dosya haberimizde...