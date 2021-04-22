İBB'de 'ibadete fişleme' dönemi! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bunu çözün ya da soyadınızdan vazgeçin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazına gitmek isteyenler için 'İbadet izin talep formu' imzalatmaya başladı. Peki İBB’de Cuma namazına gidenler neden fişleniyor? Cuma namazına giden personel kimi rahatsız etti? Dün A Haber’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ''Bu bir fişlemedir'' diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bugün ise A Haber canlı yayınına bağlanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İzin alma zorunluluğu yok. İmamoğlu'na çağrı yapıyorum ya bu işlemi yapan kişiden vazgeçin ya da soyadınızdan vazgeçin.” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın A Haber'e özel açıklamaları:
"Bu uygulama son derece şuursuz bir uygulamadır. İBB Sağlık Daire Başkanlığı'nın yaptığı çok sağlıksız bir uygulama olduğu gözüküyor.
Biz teşkilatımızla görüştük ve bunun doğru olduğunu bize aktardılar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur.
Cuma namazının bu ülkede tartışma konusu olması garabet bir durumdur. Bir bu konuyu toplu sözleşme yaparken çözdük.
Oradaki yetkililerin personele bir evrak imzalatması bir sorumsuzluktur. Ayrıca sözleşmenin hükmünü de çiğnemektir. Bunun mutlaka bir karşılığı olmalı.
İmamoğlu'na çağrı yapıyorum ya bu işlemi yapan kişiden vazgeçin ya da soyadınızdan vazgeçin. Soyadınızla bu durum hiç kabul edilebilir bir durum değil.
Konuyu yalanlayarak atlatmaya çalışmak başka bir şey kurum içerisinde bunu yapmaya çalışan densizlere haddini bildirmek başka bir şeydir. Ya bunu çözün ya da soyadınızdan vazgeçin.
Cuma namazına gidenlere böyle form imzalatıp geldiğinde namazda ne kadar vakit harcadığını hesaplayıp sizden tahsil ederim ya da sizi o kadar bekletirim saçmalığa imza attırıyorsanız o zaman bu şahıslara şu soruyu sormak lazım: Ramazan ayı içerisindeyiz. Sahurda gece mesaisi yapan personelden sahur için vakit harcayanların vaktini de hesap edip daha sonra mesaiye mi dahil edeceksiniz? Buna nereden baksanız ahmaklık nereden baksanız tutarsızlıktır.
Bu konu geçiştirilemez. İlgili kişi tespit edilmeli ve gerekli inceleme yapılmalıdır. Ona bu yaptığı saçmalığın bedeli ödetilmelidir.
Bu konuda kimsenin kimseden izin almaya zorlanmaması gerekir. Kim zorluyorsa o hukuksuzluk yapıyordur.
Biri size böyle bir dayatma yapıyorsa kesinlikle buna uymayın. Ne yapacaksa Ekrem İmamoğlu buyursun kendisi yapsın.
Biz hukuken bunu hesabını sorarız. Burada bir yetki aşımı ve şuursuzluk var. Kimse böyle bir uygulamaya boyun eğmemelidir."
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