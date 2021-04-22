İBB'de 'ibadete fişleme' dönemi! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bunu çözün ya da soyadınızdan vazgeçin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın A Haber'e özel açıklamaları:

"Bu uygulama son derece şuursuz bir uygulamadır. İBB Sağlık Daire Başkanlığı'nın yaptığı çok sağlıksız bir uygulama olduğu gözüküyor.

Biz teşkilatımızla görüştük ve bunun doğru olduğunu bize aktardılar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur.