22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Son durum ne? A Haber canlı yayınında aktardı

Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Son durum ne? A Haber canlı yayınında aktardı

Son dakika haberi... 'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün olacak. 82 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor. Hem kısıtlamanın detaylarını hem de kısıtlama öncesi trafiğindeki son durumu muhabiri aktardı. İşte İstanbul trafiğinde şu an...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Son durum ne? A Haber canlı yayınında aktardı

Megakent yeni güne nasıl başladı? 82 saatlik kısıtlamanın başlayacağı günde İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları muhabiri aktardı.

'ın resmi tatil olmasıyı dolayısıyla bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün olacak. Bu akşam 19'da başlayacak kısıtlama pazartesi 5'te sona erecek.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 30'a yaklaştı.

İşte İstanbul trafiğinde son durum;

İstanbul trafiğinde son durum İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA