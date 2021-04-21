21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Özel hastanelere fahiş fiyat isyanı! Koronavirüs tedavisi fiyatı dudak uçuklatıyor

Özel hastanelere fahiş fiyat isyanı! Koronavirüs tedavisi fiyatı dudak uçuklatıyor

Kovid tedavisinde devlet hastanelerine destek vermesi beklenen özel hastaneler, hastalarından yüksek miktarda ücret talep ediyor. Bir hastadan günlük 5 bin lira isteyen de var, 10 bin lira isteyen de. Öyle ki aynı ilçedeki bir hastayı, hastanelerine getirmek için istenen ambulans ücreti ise 700 lira.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Özel hastanelere fahiş fiyat isyanı! Koronavirüs tedavisi fiyatı dudak uçuklatıyor

Tüm dünya gibi de Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Ancak bazı özel hastaneler, bu mücadeleyi fırsata çevirmiş durumda.

Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı tebliğiyle salgına yakalanmış vatandaştan para alması yasaklanan özel hastaneler dudak uçuklatan paralar istiyor. Öyle ki çoğu özel hastanede yer de yok.

Salgın hastalığa yakalandığı için çaresiz olduğunu ifade eden hasta yakınları şimdi yetkililerden yardım istiyor.

Fahiş fiyat isyanı! Fiyatı dudak uçuklatıyor FAHİŞ FİYAT İSYANI! FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA