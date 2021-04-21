Özel hastanelere fahiş fiyat isyanı! Koronavirüs tedavisi fiyatı dudak uçuklatıyor
Kovid tedavisinde devlet hastanelerine destek vermesi beklenen özel hastaneler, hastalarından yüksek miktarda ücret talep ediyor. Bir hastadan günlük 5 bin lira isteyen de var, 10 bin lira isteyen de. Öyle ki aynı ilçedeki bir hastayı, hastanelerine getirmek için istenen ambulans ücreti ise 700 lira.
ÖZEL HABER A Haber
Tüm dünya gibi türkiye de Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Ancak bazı özel hastaneler, bu mücadeleyi fırsata çevirmiş durumda.
Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı tebliğiyle salgına yakalanmış vatandaştan para alması yasaklanan özel hastaneler dudak uçuklatan paralar istiyor. Öyle ki çoğu özel hastanede yer de yok.
Salgın hastalığa yakalandığı için çaresiz olduğunu ifade eden hasta yakınları şimdi yetkililerden yardım istiyor.
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