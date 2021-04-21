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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber canlı yayınında aktardı

Son dakika haberi... Megakent yeni güne nasıl başladı? Trafikteki son durum ne? muhabiri son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber canlı yayınında aktardı

Kısıtlamanın ardından trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Yoğunluk haritasında son durum ne? muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 30'a yaklaştı.

İşte yoğunluk hartiasında son durum;

İstanbul trafiğinde son durum İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

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