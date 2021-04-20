Son dakika: İstanbul'da kira fiyatlarında artış! Hangi ilçede kira bedeli ne kadar? En yük olduğu ilçeler hangileri?
Son dakika haberi... Ev kiralamak isteyenlere kötü haber var. Son verilere göre İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ortalama yüzde 11'e yakın arttı. Bazı ilçelerdeki artış ise yüzde 25'lere dayanmış durumda. Peki hangi ilçede kira bedeli ne kadar? Detaylar özel dosya haberimide...
ÖZEL HABER A Haber
Gayrimenkul değerlendirme platformu İstanbul'daki konut kiralarını mercek altına aldı. Tüm ilçeler tek tek incelendi.
O verilere göre İstanbul'dakin kira fiyatları son 1 yılda yüzde 10.81 arttı.
İstanbul'da konut kiralarının en çok arttığı ilçelerin başında Bayrampaşa geliyor. Son 1 yılda Bayrampaşa'daki kira fiyatları yüzde 24 zamlandı.
İşte kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler...
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