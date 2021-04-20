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Mobil PCR testi aracı yollarda! Mahalle mahalle geziyor

''de ilk kez kastamonu'da mobil PCR testi aracı mahalle mahalle gezerek test yapıyor. Detayları muhabiri detayları aktardı.  Başkanı Dr.  konuyla ilgili bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Mobil PCR testi aracı yollarda! Mahalle mahalle geziyor

''de ilk kez kastamonu'da mobil PCR testi aracı mahalle mahalle gezerek test yapıyor.

Detayları muhabiri detayları aktardı. Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Muhammed Enes Güneş konuyla ilgili bilgiler verdi.

Mobil PCR test aracıyla vakalar yerinde tespit ediliyor.

Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Muhammed Enes Güneş, konuyla ilgili detayları anlattı.

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Mobil test! Mahalle mahalle geziyor MOBİL TEST! MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

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