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Son dakika: İstanbul'da kira fiyatlarında artış! Hangi ilçede kira bedeli ne kadar? En yük olduğu ilçeler hangileri?

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Giriş: 20.04.2021 10:43
Güncelleme:20.04.2021 17:37
Son dakika haberi... Ev kiralamak isteyenlere kötü haber var. Son verilere göre İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ortalama yüzde 11'e yakın arttı. Bazı ilçelerdeki artış ise yüzde 25'lere dayanmış durumda. Peki hangi ilçede kira bedeli ne kadar? Detaylar özel dosya haberimide...
İstanbulda kira fiyatlarında artış İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARINDA ARTIŞ
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