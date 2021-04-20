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Son dakika: İstanbul'da kira fiyatlarında artış! Hangi ilçede kira bedeli ne kadar? En yük olduğu ilçeler hangileri?
Son dakika haberi... Ev kiralamak isteyenlere kötü haber var. Son verilere göre İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ortalama yüzde 11'e yakın arttı. Bazı ilçelerdeki artış ise yüzde 25'lere dayanmış durumda. Peki hangi ilçede kira bedeli ne kadar? Detaylar özel dosya haberimide...