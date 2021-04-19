Son dakika: Çamur yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber'de açıkladı

ÇİFTÇİLER İÇİN İYİ HABER

"Bu aslında yeni bir olay değil sürekli karşılaştığımız bir durum" diyen Toros, "Ülkemiz atmosferi üzerinde şu anda bol miktarda Afrika'dan gelen toz var. Bu tozun içeriğinde de aslında baktığımız zaman canlılar için ekosisteme de çok ciddi farklı mikroorganizmalar var. Tam da bitkilerin ihtiyaç duyduğu noktada bedava yağdığını görüyoruz. Çiftçiler için iyi bir haber" şeklinde konuştu.