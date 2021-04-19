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Son dakika: Çamur yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Gökten çamur yağdı. Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı. Peki çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Çamur yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozları yağışla birlikte yere indi. Gökten çamur yağdı. Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı.

Peki çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇAMUR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Toros, "Atmosferik sayısal model sonuçlarına göre Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde yoğun olduğunu görüyoruz. Yani yarın da yoğun ama yarından itibaren artık Batı bölümünden başlayarak ülkemizi yavaş yavaş terk edecek" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER İÇİN İYİ HABER

"Bu aslında yeni bir olay değil sürekli karşılaştığımız bir durum" diyen Toros, "Ülkemiz atmosferi üzerinde şu anda bol miktarda Afrika'dan gelen toz var. Bu tozun içeriğinde de aslında baktığımız zaman canlılar için ekosisteme de çok ciddi farklı mikroorganizmalar var. Tam da bitkilerin ihtiyaç duyduğu noktada bedava yağdığını görüyoruz. Çiftçiler için iyi bir haber" şeklinde konuştu.

İNSANLARA ZARARI VAR MI?

İnsanla için bir zararının olmadığını belirten Toros, "Bizleri olumsuz yönde etkilemiyor. Maske ile dolaştığımız için sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturması mümkün değil" dedi.

Çamur yağışı ne kadar sürecek? ÇAMUR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

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