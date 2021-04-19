Kahraman Binbaşı Seyfullah Aydın'dan "Vatanım" şiiri! Duygulandıran şiiri A Haber'de okudu: Uğrunda benim için nedir ki ölüm!
Kahramanlar yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Eren-10 operasyonu kapsamında teröristlerle mücadelede eden Jandarma Komando Binbaşı Seyfullah Aydın, aynı zamanda şiir yazıyor. Kahraman binbaşı, o şiirlerinden birini A Haber'e okudu.
Şırnak'ta terör örgütüne ağır darbe vuran komutanlardan biri Jandarma Komando Binbaşı Seyfullah Aydın. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da şiirler yazıyor.
"AZİZ MİLLETİMİZE..."
Binbaşı Aydın, "Terörle mücadele ve iç güvenlik harekatı kapsamında çok duygulanıyoruz. Bütün şehitlerimize, gazilerimize zaman zaman şiirler yazarım. 'Vatanım' adlı yazmış olduğum bir şiirim vardı. Bunu aziz milletimize, bütün şehit ailelerimize, gazilerimize, vatanımıza ve başarılı operasyon adına okumak istiyorum" ifadelerini kullanarak şiirini okudu.
KAHRAMAN BİNBAŞI'DAN "VATAN" ŞİİRİ
Vatanım! Senin aşkınla açan bir gülüm
Uğrunda görsem de binlerce zulüm
Parola ve işaretim ya istiklal, ya ölüm!
Uğrunda benim için nedir ki ölüm!
Herkes sana doğuştan olur aşık
Varlığın bağımsızlığıma tutuyor ışık
Hürriyet ve özgürlük birbiriyle barışık
Uğrunda can vermeyenin sonu olur karanlık
Sana olan sevdamı ediyorlarsa merak
Bunu en iyi anlatır ay yıldızlı bayrak
Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprak
Uğrunda tepelere dikildi binlerce sancak
Nice yiğitler sevdan ile avunur
Şehitlerin mekanı cennet kabirleri nur
Sana can vermek benim için en büyük onur
Uğrunda binlerce şiir yazılır, okunur
Namusum, şerefim, onurum, her şeyimsin
Sana göz dikenler karşıma dizilsin
Toprak eğer uğrunda ölen varsa sensin
Uğrunda can verdi binlerce şehidim
Vatan uğruna can verenlere helal olsun!
"SON TERÖRİST YOK OLANA KADAR!"
Binbaşı Aydın, "Türk milletimiz rahat uyusun biz buradayız. Huzurumuz yerinde. Sayın Cumhurbaşkanımız, İç İşleri Bakanımız, Jandarma Genel Komutanımız bizlere sonsuz yetkileri verdi son terörist yok olana kadar burada binlerce şiirler yazacağız vatan uğruna" şeklinde konuştu.
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