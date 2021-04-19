Kahraman Binbaşı Seyfullah Aydın'dan "Vatanım" şiiri! Duygulandıran şiiri A Haber'de okudu: Uğrunda benim için nedir ki ölüm!

KAHRAMAN BİNBAŞI'DAN "VATAN" ŞİİRİ

Vatanım! Senin aşkınla açan bir gülüm

Uğrunda görsem de binlerce zulüm

Parola ve işaretim ya istiklal, ya ölüm!

Uğrunda benim için nedir ki ölüm!