Bakanlık 41 maske markasının güvensiz çıktığını açıkladı! Güvenli maske nasıl olur?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Peki güvenli maske nasıl olur? Ayrıntılar A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konuğu olan Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Gökçe Demir anlattı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Uzman Doktor Gökçe Demir'in A Haber'de anlattıkları:
"Güvenli maske ultrasonik dikişli olur bu özel bir dikiş tekniğidir ve ipsiz oluyor.
Tel bir aparat olacak ki biz onu sıkıştırıp hava girmesini engelleyebilelim.
Elbette maskemiz 3 katlı olacak. Orta katmanda filtrasyon özelliği yüksek lifli yapı olmalı.
N95 maske oldukça etkin. 95 partikül koruyuculuğundan geliyor. Ancak daha profesyonel koşullarda sağlık çalışanlarının çıkardıklarına maruz kalacağı işlemler için özel bir türdür.
Cerrahi maske 3 katlı olandır. Bu maske takanı yüzde 20 korurken karşıdakini yüzde 80 koruyor.
Bez maskeler maalesef onlar normal kumaştan yapıldığı için partiküllerin içeriye geçirgenliği daha fazla o yüzden önermiyoruz.
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