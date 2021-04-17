Yunan Bakan Dendias'ın provokasyonu! Uzman isimlerden A Haber’e özel açıklamalar
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias normalleşmeye geldi, sözleriyle görüşmeyi provoke etti. Dendias'ın provokasyonu gereken cevabı aldı. Dendias Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten açık talimat alarak gelmiş. Yunanistan Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor. Peki Yunanistan gerilimden mi besleniyor? Atina'nın hedefi neydi? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan İbn Haldun üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Talha Köse ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer verdi.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer'in açıklamaları:
"Atina'nın hedefi provokasyondu. Yani 'bir ülke neden bu tarz bir provokasyona yönelir.' diye sormak lazım?
Bunun nedeni sahadaki güçsüzlükten kaynaklanıyor. Sahada kaybettikleri avantajı özellikle Doğu Akdeniz'deki varlığını Türkiye'ye kaybetmenin getirdiği acizliktir bu.
Yunaninstan tüm bu provokasyonlarına ve Avrupa'da Türkiye'ye yönelik talep ettiği şeylerin karşılık bulmamasına rağmen hala bir arayış içerisinde. Bu aslında son 10-15 yılın bir yansımasıdır.
Türkiye'ye karşı 2003 yılından beri İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'nın da içinde olduğu bir blok oluşturmaya çalıştılar. Türkiye'nin kıta sahanlığına göz diktiler. Paçavra Sevilla haritasıyla meşru göstermeye kalktılar.
Ama sonuçta gelinen noktada bölgede Türkiye üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu.
Yunan yöneticilerin iç kamuoyunu bir şey demeleri lazım. 'Türkiye'ye yenildik.' diyemeyecekleri için realistik politika araçlarının dışında asimetrik politika araçlarına yöneldiler."
İbn haldun üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Talha Köse'nin açıklamaları:
"Yunanistan'ın uzun vadedeki stratejisi olarak buna bakılabilir. Yunanistan Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal eden bir ülke olarak tanıtmaya çalışıyor.
Genel olarak Yunanistan'ın bütün propagandası bunun üzerine kurulu. Avrupa ülkelerini mobilize eden aktör gibi hareket etmeye çalışıyor.
Türkiye'nin son dönemde atmış olduğu adımlar bunun tam tarzı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye sorunların müzakere yoluyla uluslararası hukuk yoluyla çözülmesi tarafı olduğunu açık şekilde gösteriyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz.
Son dönemde AB'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirme kararı sonrasında Yunanistan'ın bu iddiaları açıkta kaldı. AB Türkiye gibi önemli bir aktörü kaybetmek istemedi. Özellikle güvenlik ve ekonomi gibi konularda. Son zirvelerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım çabaları oldu. Ancak fazla bir karşılık bulmadı bu."
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