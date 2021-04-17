Yunan Bakan Dendias'ın provokasyonu! Uzman isimlerden A Haber’e özel açıklamalar

Son dönemde AB'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirme kararı sonrasında Yunanistan'ın bu iddiaları açıkta kaldı. AB Türkiye gibi önemli bir aktörü kaybetmek istemedi. Özellikle güvenlik ve ekonomi gibi konularda. Son zirvelerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım çabaları oldu. Ancak fazla bir karşılık bulmadı bu."

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