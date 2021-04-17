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Oruç tutarken susuzluğu gideren gıdalar!

Oruç tutarken belki de en çok zorlanan konuların başında susuzluk geliyor. Uzmanlar ise sahurda tüketilen besinler ile gün boyu susuzluğu minimuma indirmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Peki o besinler neler?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Oruç tutarken susuzluğu gideren gıdalar!

ayının gelmesiyle su tüketiminin de önemi arttı.

Öyle ki oruç tutan birçok kişi, gün içinde susamamak için sahurda litre litre su içiyor.

Ancak uzmanlar sahurda tükettiğimiz besinler ile gün boyu susuzluğu minimuma indirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanı Karamahmut, "Sahurda su oranı yüksek besinler tercih etmek gerekiyor. Biz kahvaltılıklardan tercih etmelerini söylüyoruz." dedi.

Ömür Karamahmut, "Su içeriği yüksek olan salatalık, domates ve marul tercih edebiliriz.

Yapılar araştırmalar gösterdi ki süt içtikten sonra 5 saat süren bir tokluk sağlıyor. Bu da bizim bağışıklığımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

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