Oruç tutarken susuzluğu gideren gıdalar!

Ömür Karamahmut, "Su içeriği yüksek olan salatalık, domates ve marul tercih edebiliriz.

Yapılar araştırmalar gösterdi ki süt içtikten sonra 5 saat süren bir tokluk sağlıyor. Bu da bizim bağışıklığımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.