Karışım kestane balına dikkat! | Gerçek kestane balı nasıl anlaşılır?

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, "Neden bu kadar pahalı? Çünkü üretimi biraz meşakkatli. Artı her yerde de üretilen bir bal değil. Yoğun bir kestane balının içerisine normal bir balı katıp onu da kestane balı diye satabiliyorlar. Bu anlamda da tüketicilerin kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Güvenilir kişilerden ürünü alması gerekiyor" şeklinde konuştu.