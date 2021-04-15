Karışım kestane balına dikkat! | Gerçek kestane balı nasıl anlaşılır?
Karadeniz'de üretilen kestane balı bin bir derdin şifası. Ancak ona da hile karıştı. Kestane balının fiyatı yüksek, üretimi az olunca hilebazlar içine normal çiçek balı katmaya başladı. Peki kestane balı neye iyi geliyor? Fazlası neden zararlı? Hakiki kestane balı nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
KESTANE BALI NEYE İYİ GELİR?
Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, "Kestane balının öksürüğe, aksırığa ciddi anlamda faydası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mideye, bağırsaklara ciddi anlamda katkı sağlar. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı koyduğunuzda bağırsaklarını gevşetir, midenizi yumuşatır" dedi.
KARIŞIM KESTANE BALINA DİKKAT!
Koronavirüs nedeniyle bir çok kişi bağışıklığı kuvvetlendirdiği için farklı bal çeşitlerine yöneldi. Onlardan biri de kestane balı. Ancak talep fazla olunca, hile karıştı.
KESTANE BALININ İÇİNE ÇİÇEK BALI KATIYORLAR!
Kestane balının kilosu 320- 440 TL arasında değişiyor. Fiyatı yüksek olunca hilebazlar da içerisine hile karıştırıyor.
NEDEN BU KADAR PAHALI?
Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, "Neden bu kadar pahalı? Çünkü üretimi biraz meşakkatli. Artı her yerde de üretilen bir bal değil. Yoğun bir kestane balının içerisine normal bir balı katıp onu da kestane balı diye satabiliyorlar. Bu anlamda da tüketicilerin kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Güvenilir kişilerden ürünü alması gerekiyor" şeklinde konuştu.
NASIL ANLAŞILIR?
Tüketicileri uyaran Aksoy, "Kesinlikle rengi biraz koyu olur. Koyu değilse bir kere o kestane balı değildir. Ve kokusuna da bakın farklı bir kokusu vardır normal bir baldan biraz daha farklıdır. Tüketicinin hissetmesi gerekiyor. Bu da çok çok önemlidir. Yoğunluğu bundan kesinlikle daha akışkan olmamalıdır" dedi.
FAZLASI NEDEN ZARARLI?
Kestane balını bir tatlı kaşığının üzerinde yemek vücuda yarar değil zarar veriyor. Aksoy, "Ciddi anlamda mideye ve bağırsaklara zarar verir. Aynı zamanda tansiyonu da düşürür" ifadelerini kullanarak fazla tüketime karşı vatandaşları uyardı.
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