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Merdiven altı tatlıya dikkat! Tehlike saçıyorlar | Hileli baklava nasıl anlaşılır?

İftar sofralarında ağzımızın tadı tatlılar... Baklava ise vazgeçilmezimiz. Fakat uzmanlar Ramazan ayında merdiven altı tatlıya karşı uyarıyor. Bakın baklavada ne gibi hileler yapılıyor! Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Merdiven altı tatlıya dikkat! Tehlike saçıyorlar | Hileli baklava nasıl anlaşılır?

Fıstıklı, fındıklı, cevizli baklava... Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi.

Uzmanlardan merdiven altı tatlıcılara karşı uyarı geldi. Peki merdiven altı ürünlerde ne gibi hileler yapılıyor?

HİLELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

"3 dilim yiyeceğinize, 2 dilim yiyin iyisini yiyin" ifadelerini kullanan tatlı ustası , "Bir fiyatına bakacağız. İki koklayacağız. Üç şerbet damlıyor mu damlamıyor mu ona bakacağız." dedi.

"BİLDİKLERİ YERDEN ALSINLAR"

Güllü, "Bezelye koyuyorlar. İrmiği koyuyorlar. Halkımız bilinçli olsunlar, bildikleri yerden alsınlar. Zaten aldıkları yerin tezgahtarı eğer tanıyorsa kendisini yanlış ürün vermez zaten." ifadelerini kullandı.

Merdiven altı tatlıya dikkat! MERDİVEN ALTI TATLIYA DİKKAT!

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