Merdiven altı tatlıya dikkat! Tehlike saçıyorlar | Hileli baklava nasıl anlaşılır?

HİLELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

"3 dilim yiyeceğinize, 2 dilim yiyin iyisini yiyin" ifadelerini kullanan tatlı ustası Nadir Güllü, "Bir fiyatına bakacağız. İki koklayacağız. Üç şerbet damlıyor mu damlamıyor mu ona bakacağız." dedi.