Merdiven altı tatlıya dikkat! Tehlike saçıyorlar | Hileli baklava nasıl anlaşılır?
İftar sofralarında ağzımızın tadı tatlılar... Baklava ise vazgeçilmezimiz. Fakat uzmanlar Ramazan ayında merdiven altı tatlıya karşı uyarıyor. Bakın baklavada ne gibi hileler yapılıyor! Detayları A Haber muhabiri İslim Çocanoğlu aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Fıstıklı, fındıklı, cevizli baklava... Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi.
Uzmanlardan merdiven altı tatlıcılara karşı uyarı geldi. Peki merdiven altı ürünlerde ne gibi hileler yapılıyor?
HİLELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?
"3 dilim yiyeceğinize, 2 dilim yiyin iyisini yiyin" ifadelerini kullanan tatlı ustası Nadir Güllü, "Bir fiyatına bakacağız. İki koklayacağız. Üç şerbet damlıyor mu damlamıyor mu ona bakacağız." dedi.
"BİLDİKLERİ YERDEN ALSINLAR"
Güllü, "Bezelye koyuyorlar. İrmiği koyuyorlar. Halkımız bilinçli olsunlar, bildikleri yerden alsınlar. Zaten aldıkları yerin tezgahtarı eğer tanıyorsa kendisini yanlış ürün vermez zaten." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...