NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde! Van Valisi Bilmez’den A Haber’e özel açıklamalar
Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay ajansının düzenlediği "Dünya turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Türkiye fotoğrafın birinci olması için seferber oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları:
"Yöre halkı buraya deniz diyor. Deniz demeyi hak edecek bir büyüklüğe sahip.
Van Gölü'nün yüzölçümü 3 bin 755 kilometre kare. Kocaeli'nden daha büyük bir yerdir.
Derinliği de 461 metreyi buluyor. Çevresi 432 kilometredir.
Maviliği ile tarih boyunca bilenen bir yerdir. Romanlara bile konu olan bir maviliği söz konusu. Astronotumuzun uzaydan çektiği fotoğraf ile bu maviliği tescil edildi.
Bu gölde tek bir canlı yaşam sürüyor. O da inci kefalidir. Yüz binlerce yıllık bir tarihe sahip ve göl dibinde mercanlar var.
Burada yeni bir balık türü keşfedildi. Bu balıklar bu mercanların etrafından yaşam sürüyor. Bu balığı incelemek için uluslararası talepler geliyor.
Van Gölü bütün insanlığın bir değeridir. Biz bunu aynı şekilde yeni nesillere devretmeliyiz. Bu yarışmanın gölümüzün tanıtımında ciddi bir katkısı oldu. Bölge halkının göle sahip çıkması noktasında katkısı oldu."
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