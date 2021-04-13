13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde! Van Valisi Bilmez’den A Haber’e özel açıklamalar

NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde! Van Valisi Bilmez’den A Haber’e özel açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay ajansının düzenlediği "Dünya turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. fotoğrafın birinci olması için seferber oldu. Gelişmeleri muhabiri ’in konuğu olan Valisi A Haber ekranlarında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde! Van Valisi Bilmez’den A Haber’e özel açıklamalar

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları:

"Yöre halkı buraya deniz diyor. Deniz demeyi hak edecek bir büyüklüğe sahip.

Van Gölü'nün yüzölçümü 3 bin 755 kilometre kare. Kocaeli'nden daha büyük bir yerdir.

Derinliği de 461 metreyi buluyor. Çevresi 432 kilometredir.

Maviliği ile tarih boyunca bilenen bir yerdir. Romanlara bile konu olan bir maviliği söz konusu. Astronotumuzun uzaydan çektiği fotoğraf ile bu maviliği tescil edildi.

Bu gölde tek bir canlı yaşam sürüyor. O da inci kefalidir. Yüz binlerce yıllık bir tarihe sahip ve göl dibinde mercanlar var.

Burada yeni bir balık türü keşfedildi. Bu balıklar bu mercanların etrafından yaşam sürüyor. Bu balığı incelemek için uluslararası talepler geliyor.

Van Gölü bütün insanlığın bir değeridir. Biz bunu aynı şekilde yeni nesillere devretmeliyiz. Bu yarışmanın gölümüzün tanıtımında ciddi bir katkısı oldu. Bölge halkının göle sahip çıkması noktasında katkısı oldu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NASA'nın sitesi çöktü: Van Gölü fotoğrafına oy yağmuru NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ: VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA OY YAĞMURU
Van Gölü, NASA'nın yarışmasında finale kaldı!
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA