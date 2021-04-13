Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi

Aşı hızlı şekilde üretildi ve başarılı şekilde piyasaya sunuldu. Aşının başarılı olması ve etkili olması ilaç çalışmalarında gerilemeye neden oldu. İlaç için çok ciddi yatırımlar gerekiyor ve başarılı bir ilacı üretmek için en az 10 yıl gerekiyor."

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