Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi
ABD’de "Kovid-19 antikor kokteylinin" etkisi tartışılıyor. İlacı üreten firma ABD eski başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan kokteylin yüzde 81 oranında koruma sağladığını açıkladı. Türkiye’de de benzer bir çalışma yürütüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.
Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Aslında kokteyl antikor yöntemi bizim enfeksiyon hastalıklarında uzun zamandır kullandığımız bir yöntem.
Hastalığı geçiren kişilerin bağışıklık serumu dediğimiz serumlardan elde edilen plazmalardan antikorları alıp yoğunlaştırıp az bir miktarını yoğun şekilde hastaya vererek tedavide kullanılan bir metod.
Bunu doğal yoldan insan kanından elde edebileceğiniz gibi suni olarak bu antikorları üretip çeşitli şekilde bunları yapabilirsiniz.
Hem korunmada hem de tedavide bu yöntem kullanılabilir. Aslında son derece etkili silahlardan bir tanesi.
Benim de içinde olduğum bir çalışmada Hepatit-B tedavisinde uyguladığımız bir yöntem var. Şu anda bildiğim kadarıyla bir girişimci firmamız plazmadan bu antikorları yoğunlaştırarak böyle bir ürünü ortaya çıkarma çalışmasını yapıyor.
Sağlık Bakanlığı'na başvurularını yaptılar izinlerin çıkması durumunda klinik çalışmaları yapılacak ve başarılı olursa kullanır hale gelecek.
Bu tür ürünleri biz yılardan beri enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ve korumasında kullanıyoruz.
Bilim dünyası salgına karşı önce ilacı bulunabileceğini sonra aşının geleceğini tahmin etmişti. Tüm bilim dünyası yanıldı ve önce aşı bulundu.
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