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Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi

’de "Kovid-19 antikor kokteylinin" etkisi tartışılıyor. İlacı üreten firma ABD eski başkanı 'ın tedavisinde de kullanılan kokteylin yüzde 81 oranında koruma sağladığını açıkladı. ’de de benzer bir çalışma yürütüyor. Gelişmeleri canlı yayınına konuk olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi

Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aslında kokteyl antikor yöntemi bizim enfeksiyon hastalıklarında uzun zamandır kullandığımız bir yöntem.

Hastalığı geçiren kişilerin bağışıklık serumu dediğimiz serumlardan elde edilen plazmalardan antikorları alıp yoğunlaştırıp az bir miktarını yoğun şekilde hastaya vererek tedavide kullanılan bir metod.

Bunu doğal yoldan insan kanından elde edebileceğiniz gibi suni olarak bu antikorları üretip çeşitli şekilde bunları yapabilirsiniz.

Hem korunmada hem de tedavide bu yöntem kullanılabilir. Aslında son derece etkili silahlardan bir tanesi.

Benim de içinde olduğum bir çalışmada Hepatit-B tedavisinde uyguladığımız bir yöntem var. Şu anda bildiğim kadarıyla bir girişimci firmamız plazmadan bu antikorları yoğunlaştırarak böyle bir ürünü ortaya çıkarma çalışmasını yapıyor.

Sağlık Bakanlığı'na başvurularını yaptılar izinlerin çıkması durumunda klinik çalışmaları yapılacak ve başarılı olursa kullanır hale gelecek.

Bu tür ürünleri biz yılardan beri enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ve korumasında kullanıyoruz.

Bilim dünyası salgına karşı önce ilacı bulunabileceğini sonra aşının geleceğini tahmin etmişti. Tüm bilim dünyası yanıldı ve önce aşı bulundu.

Aşı hızlı şekilde üretildi ve başarılı şekilde piyasaya sunuldu. Aşının başarılı olması ve etkili olması ilaç çalışmalarında gerilemeye neden oldu. İlaç için çok ciddi yatırımlar gerekiyor ve başarılı bir ilacı üretmek için en az 10 yıl gerekiyor."

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