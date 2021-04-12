Van Gölü, NASA'nın yarışmasında finale kaldı! Siyasiler destek çağrısı yaptı





EMİNE ERDOĞAN: #VANGÖLÜNÜOYLA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla



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KURUM: VAN GÖLÜ İÇİN HAYDİ OY KULLANALIM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla



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