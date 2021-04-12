Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor
Türk bilim insanları çok önemli bir buluşa daha imza atmaya hazırlanıyor. İstinye ve Uludağ Üniversitesi'nin başarılı akademisyenleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli kanser ilacını üretmeye çalışıyor. Hayvan deneylerinde son aşamaya gelen çalışma eğer başarılı olursa, kolon kanserini tedavisinde etkili olacak.
ÖZEL HABER A Haber
Prof. Dr. Engin Ulukaya başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk bilim insanları "palladium" isimli bir birleşiği ilaca dönüştürmeye çalışıyor. Çalışmalarda hayvan deneylerinin son aşamasına gelindi. Ve çok önemli sonuçlar kaydedildi.
Ulukaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Gökmen ve ekibi ile birlikte çok önemli bir projeye daha imzasını atıyor. Prof. Dr. Engin Ulukaya, Sağlık Bakanlığı'nın Türk bilim insanlarına son yıllarda verdiği desteğe de vurgu yaptı.
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