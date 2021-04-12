Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor

Ulukaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Gökmen ve ekibi ile birlikte çok önemli bir projeye daha imzasını atıyor. Prof. Dr. Engin Ulukaya, Sağlık Bakanlığı'nın Türk bilim insanlarına son yıllarda verdiği desteğe de vurgu yaptı.

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