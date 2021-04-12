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Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor

Türk bilim insanları çok önemli bir buluşa daha imza atmaya hazırlanıyor. ve Uludağ Üniversitesi'nin başarılı akademisyenleri 'nin ilk yerli ve milli kanser ilacını üretmeye çalışıyor. Hayvan deneylerinde son aşamaya gelen çalışma eğer başarılı olursa, kanserini tedavisinde etkili olacak.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor

ve Uludağ Üniversitesi'nin başarılı akademisyenleri ilaç çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Eğer o hayal gerçekleşirse ilk yerli ve milli kanser ilacına kavuşmuş olacak.

Prof. Dr. başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk bilim insanları "palladium" isimli bir birleşiği ilaca dönüştürmeye çalışıyor. Çalışmalarda hayvan deneylerinin son aşamasına gelindi. Ve çok önemli sonuçlar kaydedildi.

Ulukaya, öğretim üyesi Prof. Dr. ve ekibi ile birlikte çok önemli bir projeye daha imzasını atıyor. Prof. Dr. Engin Ulukaya, 'nın Türk bilim insanlarına son yıllarda verdiği desteğe de vurgu yaptı.

Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması TÜRKİYE'NİN İLK KANSER İLACI ÇALIŞMASI

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