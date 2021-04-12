Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum

"HERKESİ MUTLAKA BEKLİYORUM"

Kartoğlu, "Bugün tezhip sanatlarının insanlarımıza sunulduğu çok güzel bir tanıtımla başladığımız ve sonrasında da millet kıraathanesinde insanların ziyaretine açtığımız çok güzel bir sergimiz var. Sergi içerisinde çok güzel eserler var herkesi mutlaka bekliyorum." dedi.