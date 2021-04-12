Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum
Son dakika haberi... 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır da İstanbul Başakşehir'de bir sergide detayları aktardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, herkesi sergiye beklediğini belirtti.
ÖZEL HABER A Haber
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı.
A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır da İstanbul Başakşehir'de bir sergide detayları aktardı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sergi ile ilgili canlı yayında bilgiler verdi.
"HERKESİ MUTLAKA BEKLİYORUM"
Kartoğlu, "Bugün tezhip sanatlarının insanlarımıza sunulduğu çok güzel bir tanıtımla başladığımız ve sonrasında da millet kıraathanesinde insanların ziyaretine açtığımız çok güzel bir sergimiz var. Sergi içerisinde çok güzel eserler var herkesi mutlaka bekliyorum." dedi.
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