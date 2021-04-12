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Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum

Son dakika haberi... 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı. muhabiri Ramazan Almaçayır da 'de bir sergide detayları aktardı. Belediye Başkanı , herkesi sergiye beklediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı.

muhabiri Ramazan Almaçayır da 'de bir sergide detayları aktardı.

Belediye Başkanı , sergi ile ilgili canlı yayında bilgiler verdi.

"HERKESİ MUTLAKA BEKLİYORUM"

Kartoğlu, "Bugün tezhip sanatlarının insanlarımıza sunulduğu çok güzel bir tanıtımla başladığımız ve sonrasında da millet kıraathanesinde insanların ziyaretine açtığımız çok güzel bir sergimiz var. Sergi içerisinde çok güzel eserler var herkesi mutlaka bekliyorum." dedi.

Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi BAŞAKŞEHİR'DE HAT VE TEZHİP SERGİSİ

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