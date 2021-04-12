Çiğ köfte severler dikkat! Ucuz malzeme ve kiremit tozu tehlikesi! Kanser yapıyor
Çiğ köfte Türk mutfağına özgü sevilen lezzetlerden biri. Öğün aralarında veya ana yemek yanında tüketilen aperatifler arasında çiğ köfte başı çekiyor. İşin ustaları tüketiciyi güvenilir yerlerden yenmesi konusunda uyarıyor. Çünkü gıda sahtekarları merdiven altı salça kiremit tozu ile çiğ köfte yapıyor.
ÖZEL HABER A Haber
Gıda sahtekarları hem sağlığımızdan hem cebimizden çalıyor. Bunun son örneği merdiven altında üretilen çiğ köfte.
Çiğ köfte pek çoğumuzun severek tükettiği bir yiyecek, gıda sahtekarları çiğ köftede de hile yapıyor.
Ucuz malzeme ile üretilen merdiven altı çiğ köfte sağlığımıza zarar veriyor. Kansere dahi sebep oluyor.
Sağlıklı koşullarda üretilen çiğ köfte lif oranı yüksek bulgur sayesinde bağırsak floramızdaki iyi bakterileri besliyor.
İşin ustaları tüketicileri güvenilir kurumsal firmalardan çiğ köfte almaları konusunda uyarıyor.
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