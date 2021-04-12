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Çiğ köfte severler dikkat! Ucuz malzeme ve kiremit tozu tehlikesi! Kanser yapıyor

 Türk mutfağına özgü sevilen lezzetlerden biri. Öğün aralarında veya ana yemek yanında tüketilen aperatifler arasında çiğ köfte başı çekiyor. İşin ustaları tüketiciyi güvenilir yerlerden yenmesi konusunda uyarıyor. Çünkü gıda sahtekarları merdiven altı salça kiremit tozu ile çiğ köfte yapıyor.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Çiğ köfte severler dikkat! Ucuz malzeme ve kiremit tozu tehlikesi! Kanser yapıyor

Gıda sahtekarları hem sağlığımızdan hem cebimizden çalıyor. Bunun son örneği merdiven altında üretilen .

Çiğ köfte pek çoğumuzun severek tükettiği bir yiyecek, gıda sahtekarları çiğ köftede de hile yapıyor.

Ucuz malzeme ile üretilen merdiven altı çiğ köfte sağlığımıza zarar veriyor. Kansere dahi sebep oluyor.

Sağlıklı koşullarda üretilen çiğ köfte lif oranı yüksek bulgur sayesinde bağırsak floramızdaki iyi bakterileri besliyor.

İşin ustaları tüketicileri güvenilir kurumsal firmalardan çiğ köfte almaları konusunda uyarıyor.

Çiğ köfte severler dikkat! Kanser yapıyor ÇİĞ KÖFTE SEVERLER DİKKAT! KANSER YAPIYOR

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